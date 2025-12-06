  • Спортс
Йоханнес Клэбо: «Думаю, будет нелегко выиграть в Тронхейме три гонки из трех. Вчера был тяжелый день, сегодня тоже довольно сложный»

Йоханнес Клэбо: скиатлон на этапе в Тронхейме был тяжелым.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал свою победу в скиатлоне на этапе Кубка мира в Тронхейме.

Накануне Клэбо выиграл классический спринт. В воскресенье, 7 декабря, в рамках этапа пройдет мужская коньковая гонка с раздельным стартом на 10 км.

«Сегодня была тяжелая гонка. Темп на классическом участке был довольно высоким. Затем мы перешли на коньковый стиль, и темп только увеличился. Но условия были прекрасные. Было приятно снова участвовать в гонке на длинную дистанцию в Тронхейме.

Постараюсь сделать все возможное, чтобы выиграть на этом этапе три гонки из трех, но думаю, что это будет нелегко. Вчера был тяжелый день, и сегодня тоже был довольно сложный, так что посмотрим», – сказал пятикратный олимпийский чемпион Клэбо.

100-я победа Клэбо: показал цифры пальцами, идет за рекордом Бьорген

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: FIS
