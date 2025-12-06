Коростелев о финале спринта: «У меня порвался темляк в месте крепления с палкой. Весь подъем пришлось отработать с палкой в руках»

Коростелев: в финале спринта порвался темляк в месте крепления с палкой.

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал о проблеме с темляком, которая возникла у него в финале спринта на Кубке России.

Сегодня на втором этапе Кубка России в Тюмени прошел мужской классический спринт. Коростелев занял 3-е место, победу одержал Сергей Ардашев.

«Сам не понял, что произошло. У меня порвался темляк в месте крепления с палкой. Весь подъем вплоть до спуска пришлось отработать с палкой в руках. Рука подзабилась. В целом доволен. Очень хочется отрабатывать от и до, еще и показать финиш», – сказал лыжник.