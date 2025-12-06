⚡ Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл скиатлон, Амундсен – 2-й, Иверсен – 3-й

Йоханнес Клэбо выиграл скиатлон на Кубке мира по лыжам в Тронхейме.

6 декабря на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме прошел мужской скиатлон. Победу одержал норвежец Йоханнес Клэбо. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 2-й этап Тронхейм, Норвегия Мужчины Скиатлон 1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) 2. Харальд Амундсен (Норвегия) – 0,7 3. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 0,9 4. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 1,5 5. Ян Томас Йенссен (Норвегия) – 1,8 6. Эрик Валнес (Норвегия) – 2,2 7. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 3,4 8. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 3,9 9. Мика Фермойлен (Австрия) – 4,9 10. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 6,1 11. Матис Делож (Франция) – 6,7 12. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия) – 6,8 13. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 9,9 14. Арси Руусканен (Финляндия) – 11,4 15. Элиа Барп (Италия) – 15,1 16. Федерико Пеллегрино (Италия) – 24,3 17. Уго Лапалю (Франция) – 24,6 18. Жюль Лапьер (Франция) – 26,1 19. Ларс Хегген (Норвегия) – 32,3 20. Виктор Ловера (Франция) – 58,0 21. Гас Шумахер (США) – 1.11,0... 24. Эдвин Ангер (Швеция) – 1.16,1 25. Ииво Нисканен (Финляндия) – 1.16,7... 28. Вильям Поромаа (Швеция) – 1.17,0... 46. Алвар Мюльбак (Швеция) – 2.11,1 Расписание второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме