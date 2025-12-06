99

⚡ Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл скиатлон, Амундсен – 2-й, Иверсен – 3-й

Йоханнес Клэбо выиграл скиатлон на Кубке мира по лыжам в Тронхейме.

6 декабря на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме прошел мужской скиатлон. Победу одержал норвежец Йоханнес Клэбо.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

2-й этап

Тронхейм, Норвегия

Мужчины

Скиатлон

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Харальд Амундсен (Норвегия) – 0,7

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 0,9

4. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 1,5

5. Ян Томас Йенссен (Норвегия) – 1,8

6. Эрик Валнес (Норвегия) – 2,2

7. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 3,4

8. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 3,9

9. Мика Фермойлен (Австрия) – 4,9

10. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 6,1

11. Матис Делож (Франция) – 6,7

12. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия) – 6,8

13. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 9,9

14. Арси Руусканен (Финляндия) – 11,4

15. Элиа Барп (Италия) – 15,1

16. Федерико Пеллегрино (Италия) – 24,3

17. Уго Лапалю (Франция) – 24,6

18. Жюль Лапьер (Франция) – 26,1

19. Ларс Хегген (Норвегия) – 32,3

20. Виктор Ловера (Франция) – 58,0

21. Гас Шумахер (США) – 1.11,0...

24. Эдвин Ангер (Швеция) – 1.16,1

25. Ииво Нисканен (Финляндия) – 1.16,7...

28. Вильям Поромаа (Швеция) – 1.17,0...

46. Алвар Мюльбак (Швеция) – 2.11,1

Расписание второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме

