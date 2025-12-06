⚡ Лыжи. Кубок мира. Клэбо выиграл скиатлон, Амундсен – 2-й, Иверсен – 3-й
6 декабря на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тронхейме прошел мужской скиатлон. Победу одержал норвежец Йоханнес Клэбо.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
2-й этап
Тронхейм, Норвегия
Мужчины
Скиатлон
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
2. Харальд Амундсен (Норвегия) – 0,7
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 0,9
4. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 1,5
5. Ян Томас Йенссен (Норвегия) – 1,8
6. Эрик Валнес (Норвегия) – 2,2
7. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 3,4
8. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 3,9
9. Мика Фермойлен (Австрия) – 4,9
10. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 6,1
11. Матис Делож (Франция) – 6,7
12. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия) – 6,8
13. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 9,9
14. Арси Руусканен (Финляндия) – 11,4
15. Элиа Барп (Италия) – 15,1
16. Федерико Пеллегрино (Италия) – 24,3
17. Уго Лапалю (Франция) – 24,6
18. Жюль Лапьер (Франция) – 26,1
19. Ларс Хегген (Норвегия) – 32,3
20. Виктор Ловера (Франция) – 58,0
21. Гас Шумахер (США) – 1.11,0...
24. Эдвин Ангер (Швеция) – 1.16,1
25. Ииво Нисканен (Финляндия) – 1.16,7...
28. Вильям Поромаа (Швеция) – 1.17,0...
46. Алвар Мюльбак (Швеция) – 2.11,1
