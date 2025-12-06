Сергей Ардашев: «Состояние хорошее, главное – не сглазить. В планах бороться за победу в масс‑старте»

Лыжник Сергей Ардашев: буду бороться за победу в масс-старте в Тюмени.

Лыжник Сергей Ардашев заявил, что чувствует себя в хорошей форме во время этапа Кубка России в Тюмени.

Сегодня Ардашев выиграл спринт классическим стилем. В воскресенье, 7 декабря, пройдет классический масс-старт на 20 км.

«Состояние хорошее. Главное не сглазить. Я все сделал правильно, получилось победить. Здесь больше шансов обгонять на финишной прямой, в отличие от Кировска. Мне тут легче.

В планах бороться за победу в масс-старте. Бывает, что не успеваю восстанавливаться после спринта, но постараюсь победить», – сказал Ардашев в эфире «Матч ТВ ».