Сергей Ардашев: «Состояние хорошее, главное – не сглазить. В планах бороться за победу в масс‑старте»
Лыжник Сергей Ардашев: буду бороться за победу в масс-старте в Тюмени.
Лыжник Сергей Ардашев заявил, что чувствует себя в хорошей форме во время этапа Кубка России в Тюмени.
Сегодня Ардашев выиграл спринт классическим стилем. В воскресенье, 7 декабря, пройдет классический масс-старт на 20 км.
«Состояние хорошее. Главное не сглазить. Я все сделал правильно, получилось победить. Здесь больше шансов обгонять на финишной прямой, в отличие от Кировска. Мне тут легче.
В планах бороться за победу в масс-старте. Бывает, что не успеваю восстанавливаться после спринта, но постараюсь победить», – сказал Ардашев в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости