Крянин о письме FIS по поводу допуска россиян: «Сам факт, что такие опросы проводятся – уже хороший знак для нас»
Крянин считает, что письмо FIS по поводу допуска россиян – хороший знак.
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) направила национальным федерациям письмо с аргументами в пользу допуска российских и белорусских спортсменов.
Россияне и белорусы отстранены от соревнований под эгидой FIS с 2022 года. 21 октября международная федерация примет решение, будут ли атлеты из РФ и Беларуси допущены к участию в турнирах нынешнего сезона в нейтральном статусе.
«FIS проводит опрос и хочет узнать реакцию федераций. Они могут по-разному отреагировать на это письмо. Сам факт того, что такие опросы проводятся, – это уже хороший знак для нас», – сказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
