Швейцария гарантирует российским лыжникам въезд для участия в Кубке мира при наличии действующих шенгенских виз

Российские лыжники смогут въехать в Швейцарию для участия в Кубке мира.

Пресс-атташе Швейцарского государственного секретариата по миграции Самуэль Висс заявил, что у российских лыжников не возникнет проблем с въездом в страну для участия в Кубке мира в Давосе при наличии действующих шенгенских виз.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS ) обязал Международную федерацию лыжного спорта (FIS ) отменить недопуск российских лыжников. Спортсмены подали заявки на участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Этап Кубка мира в Давосе пройдет 12-14 декабря.

«Любой гражданин другой страны, в том числе и России, может свободно въехать на территорию Швейцарии при наличии действующей шенгенской визы. У российских спортсменов, желающих принять участие на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе, не возникнет никаких проблем в этом вопросе», – сказал Висс.

