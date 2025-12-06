Швейцария гарантирует российским лыжникам въезд для участия в Кубке мира при наличии действующих шенгенских виз
Пресс-атташе Швейцарского государственного секретариата по миграции Самуэль Висс заявил, что у российских лыжников не возникнет проблем с въездом в страну для участия в Кубке мира в Давосе при наличии действующих шенгенских виз.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта (FIS) отменить недопуск российских лыжников. Спортсмены подали заявки на участие в соревнованиях в нейтральном статусе.
Этап Кубка мира в Давосе пройдет 12-14 декабря.
«Любой гражданин другой страны, в том числе и России, может свободно въехать на территорию Швейцарии при наличии действующей шенгенской визы. У российских спортсменов, желающих принять участие на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе, не возникнет никаких проблем в этом вопросе», – сказал Висс.