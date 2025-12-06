Егор Сорин: «Нам выдали экспериментальные темляки на пробу, предупредили, что спринт на них бегать не надо. Коростелев, видимо, забыл про это»

Егор Сорин высказался о проблеме Коростелева с темляком в финале спринта.

Тренер Егор Сорин объяснил, почему у Савелия Коростелева возникла проблема с темляком в финале классического спринта на Кубке России в Тюмени.

Коростелев занял в финальном забеге 3-е место, победу одержал Сергей Ардашев. После финиша лыжник сообщил, что у него порвался темляк в месте крепления с палкой.

«В октябре фирма‑производитель палок выдала нам экспериментальные темляки на пробу, нас предупредили, что спринт на них бегать не надо. Савелий, видимо, забыл про это. Они ему настолько нравились в работе, что он побежал сегодня гонку с этими темляками, поэтому один из них порвался», – сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».