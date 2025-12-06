  • Спортс
  • Девять норвежцев финишировали в топ-10 скиатлона на Кубке мира по лыжным гонкам в Тронхейме
Девять норвежцев финишировали в топ-10 скиатлона на Кубке мира по лыжным гонкам в Тронхейме

9 норвежцев вошли в топ-10 в скиатлоне на Кубке мира в Тронхейме.

Девять норвежских лыжников заняли места в топ-10 в скиатлоне на этапе Кубка мира в Тронхейме. 

Победу одержал Йоханнес Клэбо, вторым финишировал Харальд Амундсен, третьим – Эмиль Иверсен, четвертым – Маттис Стенсхаген, пятым – Ян Томас Йенссен, шестым – Эрик Валнес. 

Седьмое место занял Мартин Левстрем Ниенге, восьмое – Андреас Фьюрен Рее. Австрийский лыжник Мика Фермойлен стал девятым, опередив норвежца Симена Хегстада Крюгера.

Еще один норвежец Ивер Тильхейм Андерсен расположился на 12-м месте. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
