Девять норвежцев финишировали в топ-10 скиатлона на Кубке мира по лыжным гонкам в Тронхейме

9 норвежцев вошли в топ-10 в скиатлоне на Кубке мира в Тронхейме.

Девять норвежских лыжников заняли места в топ-10 в скиатлоне на этапе Кубка мира в Тронхейме.

Победу одержал Йоханнес Клэбо, вторым финишировал Харальд Амундсен, третьим – Эмиль Иверсен, четвертым – Маттис Стенсхаген, пятым – Ян Томас Йенссен, шестым – Эрик Валнес.

Седьмое место занял Мартин Левстрем Ниенге, восьмое – Андреас Фьюрен Рее. Австрийский лыжник Мика Фермойлен стал девятым, опередив норвежца Симена Хегстада Крюгера.

Еще один норвежец Ивер Тильхейм Андерсен расположился на 12-м месте.