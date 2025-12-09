  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Хедегарт, Амундсен, Клэбо выступят на Кубке мира в Давосе, Крюгер не попал в состав
30

Хедегарт, Амундсен, Клэбо выступят на Кубке мира в Давосе, Крюгер не попал в состав

Хедегарт выступит на Кубке мира в Давосе, Крюгер не попал в состав.

Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе, который пройдет 12-14 декабря.

В состав не попал двукратный олимпийский чемпион Симен Хегстад Крюгер.

Женщины: Ингрид Бергене Обрекк, Милла Андреассен, Матильде Мирвол, Кристине Ставос Шистад, Ане Стенсет, Лотта Венг, Юлие Бьервиг Дривенес, Кристин Фоснес, Анне Кьерсти Калво, Нура Саннесс, Каролине Симпсон-Ларсен, Астрид Ойре Шлинн.

Мужчины: Харальд Амундсен, Ансгар Эвенсен, Ларс Хегген, Йоханнес Клэбо, Эвен Нортуг, Маттис Стенсхаген, Эрик Валнес, Оскар Опстад Вике, Ивер Тильхейм Андерсен, Эйнар Хедегарт, Эмиль Иверсен, Мартин Левстрем Ниенге, Андреас Фьюрен Рее, Маттис Стенсхаген.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
logoКристине Ставос Шистад
logoАне Стенсет
logoЛотта Венг
logoМатильде Мирвол
logoАнне Кьерсти Калво
logoНура Саннесс
logoКристин Фоснес
Каролине Симпсон-Ларсен
logoАстрид Ойре Шлинн
logoЙоханнес Клэбо
logoИвер Тильхейм Андерсен
logoАнсгар Эвенсен
Маттис Стенсхаген
logoЭйнар Хедегарт
logoЭвен Нортуг
logoАндреас Фьюрен Рее
logoМартин Левстрем Ниенге
logoХаральд Амундсен
Оскар Опстад Вике
Ларс Хегген
logoсборная Норвегии
logoсборная Норвегии жен
logoКубок мира
лыжные гонки
Юлие Дривенес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Лыжи. Кубок мира. Клэбо лидирует в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Ниенге – 3-й, Фермойлен – 5-й
7 декабря, 13:12
Норвежские лыжники заняли топ-7 в «разделке» на этапе Кубка мира в Тронхейме. Вчера было 9 норвежцев в топ-10 скиатлона
7 декабря, 12:28
❄️ Лыжи. Кубок мира. Хедегарт выиграл коньковую «разделку» на 10 км, Рее -2-й, Ниенге – 3-й, Клэбо – 7-й
7 декабря, 12:18
Главные новости
Лыжи. Кубок мира. Валнес и Клэбо, Амундсен и Вике, Хагстрем и Ангер, Барп и Пеллегрино выступят в коньковом командном спринте
44 минуты назад
Лыжи. Кубок мира. Далквист и Сундлинг, Кахара и Йоэнсуу, Шлинн и Мирвол, Рибом и Сван, Фоснес и Шистад пробегут коньковый командный спринт
45 минут назад
Сергей Ардашев: «Я понимал, что шансы на получение нейтрального статуса малы, но попробовать стоило»
сегодня, 13:27
Американская горнолыжница Линдси Вонн одержала первую победу на Кубке мира с 2018-го. Ей 41 год
сегодня, 13:10
«Я гражданка России и российская спортсменка, мне нечего скрывать и нечего стыдиться». Степанова не будет подавать заявку на нейтральный статус
сегодня, 12:16
Горные лыжи. Кубок мира. 41-летняя Вонн победила в скоростном спуске, Эггер – 2-я, Пухнер – 3-я
сегодня, 11:46
Йоханнес Клэбо: «С нетерпением жду, чтобы увидеть, что Коростелев сможет показать. Я уже видел его, и встреча была приятной»
сегодня, 10:34
Снуп Догга назначили почетным тренером сборной США на Олимпиаде-2026
сегодня, 07:34
Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе
сегодня, 06:04
Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом
сегодня, 06:03
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Непряева – 2-я, Никитина – 3-я
вчера, 13:35
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 12-й
вчера, 13:29
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Лыжи. Кубок мира. Клэбо лидирует в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Ниенге – 3-й, Фермойлен – 5-й
7 декабря, 13:12
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Сундлинг – 3-я
7 декабря, 11:29
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00