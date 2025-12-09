Хедегарт, Амундсен, Клэбо выступят на Кубке мира в Давосе, Крюгер не попал в состав

Хедегарт выступит на Кубке мира в Давосе, Крюгер не попал в состав.

Стал известен состав сборной Норвегии на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе, который пройдет 12-14 декабря. В состав не попал двукратный олимпийский чемпион Симен Хегстад Крюгер. Женщины: Ингрид Бергене Обрекк, Милла Андреассен, Матильде Мирвол, Кристине Ставос Шистад, Ане Стенсет, Лотта Венг, Юлие Бьервиг Дривенес, Кристин Фоснес, Анне Кьерсти Калво, Нура Саннесс, Каролине Симпсон-Ларсен, Астрид Ойре Шлинн. Мужчины: Харальд Амундсен, Ансгар Эвенсен, Ларс Хегген, Йоханнес Клэбо, Эвен Нортуг, Маттис Стенсхаген, Эрик Валнес, Оскар Опстад Вике, Ивер Тильхейм Андерсен, Эйнар Хедегарт, Эмиль Иверсен, Мартин Левстрем Ниенге, Андреас Фьюрен Рее, Маттис Стенсхаген.