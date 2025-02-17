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Расписание чемпионата мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме

Опубликовано расписание чемпионата мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме.

Соревнования пройдут с 26 февраля по 8 марта.

Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025

Тронхейм, Норвегия

Расписание гонок

26 февраля, среда

Квалификация, 7,5 км, классический стиль, женщины

15:30

Квалификация, 7,5 км, классический стиль, мужчины

17:30

27 февраля, четверг

Спринт, свободный стиль, мужчины

Квалификация – 12:00, финалы – 14:30

Спринт, свободный стиль, женщины

Квалификация – 12:00, финалы – 14:30

1 марта, суббота

Скиатлон, мужчины

16:00

2 марта, воскресенье

Скиатлон, женщины

16:00

4 марта, вторник

10 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины

15:00

10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины

17:30

5 марта, среда

Командный спринт, классический стиль, мужчины

Квалификация – 13:00, финалы – 16:30

Командный спринт, классический стиль, женщины

Квалификация – 13:00, финалы – 16:30

6 марта, четверг

Эстафета, мужчины

14:30

7 марта, пятница

Эстафета, женщины

16:00

8 марта, суббота

50 км, масс-старт, свободный стиль, мужчины

13:30

9 марта, воскресенье

50 км, масс-старт, свободный стиль, женщины

13:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Информация о трансляциях будет добавлена позже.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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