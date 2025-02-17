Расписание чемпионата мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме
Соревнования пройдут с 26 февраля по 8 марта.
Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025
Тронхейм, Норвегия
Расписание гонок
26 февраля, среда
Квалификация, 7,5 км, классический стиль, женщины
15:30
Квалификация, 7,5 км, классический стиль, мужчины
17:30
27 февраля, четверг
Спринт, свободный стиль, мужчины
Квалификация – 12:00, финалы – 14:30
Спринт, свободный стиль, женщины
Квалификация – 12:00, финалы – 14:30
1 марта, суббота
Скиатлон, мужчины
16:00
2 марта, воскресенье
Скиатлон, женщины
16:00
4 марта, вторник
10 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины
15:00
10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины
17:30
5 марта, среда
Командный спринт, классический стиль, мужчины
Квалификация – 13:00, финалы – 16:30
Командный спринт, классический стиль, женщины
Квалификация – 13:00, финалы – 16:30
6 марта, четверг
Эстафета, мужчины
14:30
7 марта, пятница
Эстафета, женщины
16:00
8 марта, суббота
50 км, масс-старт, свободный стиль, мужчины
13:30
9 марта, воскресенье
50 км, масс-старт, свободный стиль, женщины
13:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Информация о трансляциях будет добавлена позже.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий