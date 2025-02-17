Опубликовано расписание чемпионата мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме.

Соревнования пройдут с 26 февраля по 8 марта. Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025 Тронхейм, Норвегия Расписание гонок 26 февраля, среда Квалификация, 7,5 км, классический стиль, женщины 15:30 Квалификация, 7,5 км, классический стиль, мужчины 17:30 27 февраля, четверг Спринт, свободный стиль, мужчины Квалификация – 12:00, финалы – 14:30 Спринт, свободный стиль, женщины Квалификация – 12:00, финалы – 14:30 1 марта, суббота Скиатлон, мужчины 16:00 2 марта, воскресенье Скиатлон, женщины 16:00 4 марта, вторник 10 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины 15:00 10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины 17:30 5 марта, среда Командный спринт, классический стиль, мужчины Квалификация – 13:00, финалы – 16:30 Командный спринт, классический стиль, женщины Квалификация – 13:00, финалы – 16:30 6 марта, четверг Эстафета, мужчины 14:30 7 марта, пятница Эстафета, женщины 16:00 8 марта, суббота 50 км, масс-старт, свободный стиль, мужчины 13:30 9 марта, воскресенье 50 км, масс-старт, свободный стиль, женщины 13:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Информация о трансляциях будет добавлена позже.