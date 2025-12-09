Бородавко о заявках лыжников на нейтральный статус: «Не всем прислали анкеты и чеки на оплату, некоторые не получили ответа вовсе»

Бородавко: не всем лыжникам ответили на заявки на нейтральный статус.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о ситуации с получением спортсменами нейтрального статуса.

«Заявки на нейтральный статус отправили многие спортсмены из сборной, не только из моей группы. К сожалению, не всем прислали анкеты и чеки на оплату, некоторые не получили ответа вовсе.

Пока полной ясности по этому вопросу нет. Думаю, сегодня, завтра или послезавтра какая-то информация поступит», – сказал Бородавко.