Бородавко о заявках лыжников на нейтральный статус: «Не всем прислали анкеты и чеки на оплату, некоторые не получили ответа вовсе»
Бородавко: не всем лыжникам ответили на заявки на нейтральный статус.
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о ситуации с получением спортсменами нейтрального статуса.
«Заявки на нейтральный статус отправили многие спортсмены из сборной, не только из моей группы. К сожалению, не всем прислали анкеты и чеки на оплату, некоторые не получили ответа вовсе.
Пока полной ясности по этому вопросу нет. Думаю, сегодня, завтра или послезавтра какая-то информация поступит», – сказал Бородавко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Советский спорт
