  Вероника Степанова: «Место мужчины – сначала на стадионе готовиться, затем в спальне результаты показывать, а потом в детской «результатам» подгузники менять»
Вероника Степанова: «Место мужчины – сначала на стадионе готовиться, затем в спальне результаты показывать, а потом в детской «результатам» подгузники менять»

Лыжница Степанова высказалась о мерах поддержки отцовства в России.

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова высказалась о мерах поддержки отцовства в России.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что наряду с поддержкой материнства в России необходимо предусмотреть меры поддержки «вовлеченного, ответственного отцовства».

«По сути, речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах, в принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию, вели здоровый образ жизни и как можно дольше сохраняли репродуктивное здоровье», — заявил глава государства.

«Слушайте и читайте это внимательно, ретрограды и домостроевцы в стадии исправления!

Место мужчины – сначала на стадионе готовиться, затем в спальне результаты показывать, а потом в детской «результатам» подгузники менять и на кухне кашу варить», – написала Степанова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Вероники Степановой
