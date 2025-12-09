Спортивный директор FIS о выдаче нейтрального статуса лыжникам: «Надеемся, что сможем сделать это в течение пары дней»

В FIS высказались о выдаче нейтрального статуса лыжникам.

Спортивный директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Сандра Шпиц рассказала о процессе получения нейтрального статуса спортсменами.

«Мы должны определить, связаны ли спортсмены с добровольной военной службой и получают ли за это деньги. Во многих странах существует воинская обязанность – она не принимается во внимание. Также нужно понимать, что мы не учитываем данные с 2014 года, а только с момента начала боевых действий [на Украине].

Спортсмены посылают нам письма по электронной почте, и мы информируем их о предстоящих процедурах. Они заполняют анкету с обязательной информацией и платят за проверку. Этой проверкой занимается сторонняя организация: она смотрит, например, что было опубликовано в соцсетях, есть ли там выражение отношения к боевым действиям», – сказала спортивный директор FIS Сандра Шпиц в интервью SVT.

– Мы надеемся, что сможем сделать это в течение пары дней. Я не могу этого обещать, но может получиться.

– Если рискнете предположить, сколько российских и белорусских гонщиков будут соревноваться в Давосе в выходные?

– Пара человек, – добавила она.