Дмитрий Губерниев: «Временами Большунов ведет себя как обиженный ребенок. Настоящий чемпион должен быть широкой души человеком – этого мы пока не наблюдаем»

Губерниев: Большунов иногда ведет себя как обиженный ребенок.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поведении трехкратного олимпийского чемпиона по лыжам Александра Большунова .

«Мое отношение к нему как к великому спортсмену не изменилось. Он – огромный молодец. Но меня расстраивает, что временами Большунов ведет себя как обиженный ребенок.

Почему он не пришел на церемонию награждения недавно? По стадиону его объявляют, Вяльбе не знает, где Саша. То, что опаздывал на самолет, – отговорки в пользу бедных. Надо к людям относиться с уважением, они не виноваты в том, что ты проиграл.

Большунов поблагодарил своих фанатов в соцсетях, но есть ощущение недосказанности. Настоящий чемпион должен быть широкой души человеком. Этого мы пока не наблюдаем, при всем моем к нему уважении. Саша – это икона стиля и великий чемпион, за ним следят под микроскопом. Он, к сожалению, в публичном поле делает что-то не так.

Я так понимаю, что рядом нет человека, который подсказал бы. Потому что для него авторитетов не существует. Все думают, может, эта история его чему-то научит. Саше нужно эту корону нести, но он удар не держит и капризничает. Надо ему собраться», – сказал Губерниев.