Горнолыжник Никита Казазаев дисквалифицирован на три года за отказ от прохождения допинг-теста

Российский горнолыжник Никита Казазаев дисквалифицирован на три года за отказ от сдачи допинг-пробы.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
Срок дисквалификации спортсмена действует до 12 ноября 2028 года.
Казаеву 24 года, последний раз он принимал участие в соревнованиях в марте 2024 года, когда занял восьмое место в супергиганте на чемпионате России в Елизове.
Кроме Казазаева, дисквалификацию за отказ сдать допинг-пробу отбывают 10 бодибилдеров, три пауэрлифтера и один легкоатлет.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
