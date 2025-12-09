Горнолыжник Никита Казазаев дисквалифицирован на три года за отказ от прохождения допинг-теста

Горнолыжник Казазаев дисквалифицирован на 3 года за отказ от сдачи допинг-пробы.

Российский горнолыжник Никита Казазаев дисквалифицирован на три года за отказ от сдачи допинг-пробы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

Срок дисквалификации спортсмена действует до 12 ноября 2028 года.

Казаеву 24 года, последний раз он принимал участие в соревнованиях в марте 2024 года, когда занял восьмое место в супергиганте на чемпионате России в Елизове.

Кроме Казазаева, дисквалификацию за отказ сдать допинг-пробу отбывают 10 бодибилдеров, три пауэрлифтера и один легкоатлет.