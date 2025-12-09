  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Коростелев прибыл в Европу, сообщил тренер Сорин: «Где в итоге решили остановиться – в Давосе или на другой высоте – пока секрет. Не хотим лишний раз обозначаться»
37

Коростелев прибыл в Европу, сообщил тренер Сорин: «Где в итоге решили остановиться – в Давосе или на другой высоте – пока секрет. Не хотим лишний раз обозначаться»

Российский лыжник Коростелев прибыл в Европу.

Российский лыжник Савелий Коростелев прибыл в Европу, сообщил тренер Егор Сорин.

12–14 декабря в швейцарском Давосе пройдет этап Кубка мира, по итогам которого можно отобраться на Олимпиаду-2026. Коростелев ждет решения насчет возможного допуска в нейтральном статусе.

«Савелий в Европе. Где в итоге решили остановиться – в Давосе или на другой высоте – пока это секрет. Не хотим лишний раз обозначаться, спортсмен должен спокойно готовиться к предстоящим стартам. У него все хорошо», – сказал Сорин.

Ранее Коростелев сообщал, что оформление нейтрального статуса стоит около 200 тысяч рублей.

«Безусловно, оплата взноса на проверку нейтрального статуса должна быть оплачена лично спортсменом, потому что это нейтральный статус, по которому спортсмен не зависим ни от кого‑либо. Не потому что у кого‑то нет денег, а потому что это инициатива спортсмена – подаваться на нейтральный статус. Правило такое», – отметил Сорин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России (лыжные гонки)
logoСавелий Коростелев
лыжные гонки
logoЕгор Сорин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Коростелев о главной цели в карьере: «Конечно, это олимпийское золото. В этом сезоне – олимпийская медаль»
8 декабря, 22:12
Дмитрий Губерниев: «Всячески поддерживаю Коростелева. Он молодец, делает все, чтобы поехать на Олимпиаду»
8 декабря, 21:07
FIS планирует опубликовать список российских лыжников, получивших нейтральный статус, не позже середины текущей недели (SVT)
8 декабря, 17:06
Главные новости
Лыжи. Кубок мира. Валнес и Клэбо, Амундсен и Вике, Хагстрем и Ангер, Барп и Пеллегрино выступят в коньковом командном спринте
45 минут назад
Лыжи. Кубок мира. Далквист и Сундлинг, Кахара и Йоэнсуу, Шлинн и Мирвол, Рибом и Сван, Фоснес и Шистад пробегут коньковый командный спринт
46 минут назад
Сергей Ардашев: «Я понимал, что шансы на получение нейтрального статуса малы, но попробовать стоило»
сегодня, 13:27
Американская горнолыжница Линдси Вонн одержала первую победу на Кубке мира с 2018-го. Ей 41 год
сегодня, 13:10
«Я гражданка России и российская спортсменка, мне нечего скрывать и нечего стыдиться». Степанова не будет подавать заявку на нейтральный статус
сегодня, 12:16
Горные лыжи. Кубок мира. 41-летняя Вонн победила в скоростном спуске, Эггер – 2-я, Пухнер – 3-я
сегодня, 11:46
Йоханнес Клэбо: «С нетерпением жду, чтобы увидеть, что Коростелев сможет показать. Я уже видел его, и встреча была приятной»
сегодня, 10:34
Снуп Догга назначили почетным тренером сборной США на Олимпиаде-2026
сегодня, 07:34
Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе
сегодня, 06:04
Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом
сегодня, 06:03
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Непряева – 2-я, Никитина – 3-я
вчера, 13:35
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 12-й
вчера, 13:29
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Лыжи. Кубок мира. Клэбо лидирует в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Ниенге – 3-й, Фермойлен – 5-й
7 декабря, 13:12
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Сундлинг – 3-я
7 декабря, 11:29
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00