Российский лыжник Коростелев прибыл в Европу.

Российский лыжник Савелий Коростелев прибыл в Европу, сообщил тренер Егор Сорин.

12–14 декабря в швейцарском Давосе пройдет этап Кубка мира, по итогам которого можно отобраться на Олимпиаду-2026. Коростелев ждет решения насчет возможного допуска в нейтральном статусе.

«Савелий в Европе. Где в итоге решили остановиться – в Давосе или на другой высоте – пока это секрет. Не хотим лишний раз обозначаться, спортсмен должен спокойно готовиться к предстоящим стартам. У него все хорошо», – сказал Сорин.

Ранее Коростелев сообщал, что оформление нейтрального статуса стоит около 200 тысяч рублей.

«Безусловно, оплата взноса на проверку нейтрального статуса должна быть оплачена лично спортсменом, потому что это нейтральный статус, по которому спортсмен не зависим ни от кого‑либо. Не потому что у кого‑то нет денег, а потому что это инициатива спортсмена – подаваться на нейтральный статус. Правило такое», – отметил Сорин.