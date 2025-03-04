Савелий Коростелев: «У Большунова был грубый момент с Устюговым, на Кубке мира за такое была бы желтая карточка. Если ничего не дали, значит, Сашу берегут»
Коростелев считает, что Большунову могли дать желую карточку в спринте на ЧР.
На чемпионате России в Казани завершился спринт классикой. Александр Большунов в полуфинале зацепил Сергея Устюгова при прохождении дистанции.
При этом Устюгов победил и в этом забеге, и позже в финале.
«Наконец‑то я избежал падения. Было видно, что Сергей Ардашев и Александр Терентьев врежутся друг в друга [в финале], и я успел уйти.
У Большунова был грубый момент с Устюговым, на Кубке мира за такое была бы желтая карточка. Если ничего не дали, значит, Сашу берегут. На Кубке мира тебе сразу показывает желтую, а у нас это происходит после появления протокола. Узнаем попозже», – сказал Коростелев, который завоевал в спринте бронзу.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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