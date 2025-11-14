Комиссарова о возвращении в Россию из Испании: «Ощущение, словно огромная ноша с плеч упала. Даже зима не пугает»

Мария Комиссарова рассказала, почему вернулась из Испании в Россию .

Бывшая фристайлистка и горнолыжница Мария Комиссарова рассказала, почему вернулась в Россию.

Комиссарова на Олимпийских играх в Сочи-2014 получила травму позвоночника, которая привела к частичному параличу. В 2016 году вышла замуж за фристайлиста Алексея Чаадаева, пара долгое время жила в Испании, там родились их дети.

В марте этого года стало известно о разводе пары.

– Как ты поняла, что хочешь вернуться в Россию?

– Желание крепло постепенно. Мы каждый год приезжали в Санкт-Петербург летом, и это было прекрасно. Мне здесь было тепло, приятно, как-то по-домашнему. Но разум говорил, что это лето, нет снега, у детей каникулы, то есть проблем по-любому меньше. А вот зимой, когда я столкнусь с недоступной средой, все будет совсем иначе.

Но в прошлом году я приехала на неделю зимой с подружкой, и в целом тоже было нормально. Мы перемещались на такси, я не чувствовала себя некомфортно. Тогда стала думать о переезде уже серьезно.

С одной стороны, мне жаль: дети родились и начали учиться в Испании, лишать их европейского образования не хотелось. С другой, в России школьное образование тоже неплохое. Недвижимость есть и тут, и там, по документам никаких проблем. У меня было как на весах: каждый день то одна чаша перевешивала, то другая.

И тут так случилась, что я в домовом чате нашего ЖК в Питере попросила посоветовать строительную бригаду. Заобщались с соседом, слово за слово, и он рассказал, что у нас рядом с домом крутой бесплатный детский сад, куда вообще не попасть. Но так как у меня льгота по инвалидности, [дочь] Милитину сразу взяли. И я решила, что значит – судьба, надо пробовать. В конце концов, если не понравится, всегда можем вернуться в Испанию.

– Решение о переезде связано и с разводом?

– Я подала заявление в ноябре, развели нас с Лешей в марте. В принципе, я сразу ему сказала, что вряд ли смогу одна с детьми жить в Испании. Плата за квартиру, еда, детские кружки – все это сильно дороже, чем в России. Мы бы, конечно, смогли выжить, но не на таком уровне, как привыкли.

Ну, и эмоционально, конечно, тоже хотелось что-то поменять. Даже подписчики пишут, что у меня сейчас глаза горят, стала гораздо счастливей выглядеть, чем в последние годы. Реально ощущение, словно огромная ноша с плеч упала. Пусть мы прожили в Испании много лет, я свободно говорю по-испански, но когда ты дома – совсем иначе себя чувствуешь. Даже зима не пугает. Может, когда на улице станет минус 20, я захочу сбежать, но пока так.

– Леша тоже вернулся в Россию, но живет в Москве. Вы вместе так решили?

– Нет, он сам. С детьми он общается, но в основном по телефону и не так часто, – сказала Комиссарова в интервью Спортсу’’.

Помните Марию Комиссарову, которая сломала позвоночник в Сочи? Она развелась и вернулась в Россию