  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Комиссарова о возвращении в Россию из Испании: «Ощущение, словно огромная ноша с плеч упала. Даже зима не пугает»
11

Комиссарова о возвращении в Россию из Испании: «Ощущение, словно огромная ноша с плеч упала. Даже зима не пугает»

Мария Комиссарова рассказала, почему вернулась из Испании в Россию .

Бывшая фристайлистка и горнолыжница Мария Комиссарова рассказала, почему вернулась в Россию. 

Комиссарова на Олимпийских играх в Сочи-2014 получила травму позвоночника, которая привела к частичному параличу. В 2016 году вышла замуж за фристайлиста Алексея Чаадаева, пара долгое время жила в Испании, там родились их дети. 

В марте этого года стало известно о разводе пары. 

– Как ты поняла, что хочешь вернуться в Россию?

– Желание крепло постепенно. Мы каждый год приезжали в Санкт-Петербург летом, и это было прекрасно. Мне здесь было тепло, приятно, как-то по-домашнему. Но разум говорил, что это лето, нет снега, у детей каникулы, то есть проблем по-любому меньше. А вот зимой, когда я столкнусь с недоступной средой, все будет совсем иначе.

Но в прошлом году я приехала на неделю зимой с подружкой, и в целом тоже было нормально. Мы перемещались на такси, я не чувствовала себя некомфортно. Тогда стала думать о переезде уже серьезно.

С одной стороны, мне жаль: дети родились и начали учиться в Испании, лишать их европейского образования не хотелось. С другой, в России школьное образование тоже неплохое. Недвижимость есть и тут, и там, по документам никаких проблем. У меня было как на весах: каждый день то одна чаша перевешивала, то другая.

И тут так случилась, что я в домовом чате нашего ЖК в Питере попросила посоветовать строительную бригаду. Заобщались с соседом, слово за слово, и он рассказал, что у нас рядом с домом крутой бесплатный детский сад, куда вообще не попасть. Но так как у меня льгота по инвалидности, [дочь] Милитину сразу взяли. И я решила, что значит – судьба, надо пробовать. В конце концов, если не понравится, всегда можем вернуться в Испанию.

– Решение о переезде связано и с разводом?

– Я подала заявление в ноябре, развели нас с Лешей в марте. В принципе, я сразу ему сказала, что вряд ли смогу одна с детьми жить в Испании. Плата за квартиру, еда, детские кружки – все это сильно дороже, чем в России. Мы бы, конечно, смогли выжить, но не на таком уровне, как привыкли.

Ну, и эмоционально, конечно, тоже хотелось что-то поменять. Даже подписчики пишут, что у меня сейчас глаза горят, стала гораздо счастливей выглядеть, чем в последние годы. Реально ощущение, словно огромная ноша с плеч упала. Пусть мы прожили в Испании много лет, я свободно говорю по-испански, но когда ты дома – совсем иначе себя чувствуешь. Даже зима не пугает. Может, когда на улице станет минус 20, я захочу сбежать, но пока так.

– Леша тоже вернулся в Россию, но живет в Москве. Вы вместе так решили?

– Нет, он сам. С детьми он общается, но в основном по телефону и не так часто, – сказала Комиссарова в интервью Спортсу’’.

Помните Марию Комиссарову, которая сломала позвоночник в Сочи? Она развелась и вернулась в Россию

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoМария Комиссарова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
Лыжи. Турнир в Муонио. Гиммлер и Мозер одержали победы в классических спринтах
вчера, 17:11
Комиссарова о разводе: «Почувствовала, что больше не люблю. У меня словно был третий ребенок»
вчера, 16:23
Норвежский журналист Салтведт: «Если CAS отменит санкции к российским лыжникам, Олимпиада станет значительно интереснее с точки зрения спорта»
13 ноября, 17:15
Задержан начальник строительного участка после обрушения «Снежкома» в Красногорске
13 ноября, 15:37
Коростелев об обжаловании недопуска: «На мой взгляд, вероятность, что CAS удовлетворит апелляцию, – около 60 процентов»
13 ноября, 09:55
Вяльбе о пропавших лыжах Устюгова: «Хочется верить, что они не украдены, а взяты по ошибке»
13 ноября, 06:46
Ски-альпинист Филиппов о внесении в базу «Миротворца»: «Думаю, на допуск это не повлияет, доказательства очень странные и безосновательные»
12 ноября, 14:59
Елена Вяльбе: «Сборы в Европе полезны для лыжников. В России все-таки нет высокогорья, в Сочи всего 1,5 тысячи метров»
12 ноября, 14:41
Отобравшийся на Олимпиаду ски-альпинист Филиппов внесен в базу «Миротворца»
12 ноября, 11:22
Дарья Непряева показала экипировку сборной России по лыжам на новый сезон
12 ноября, 09:25Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
19 сентября, 18:47