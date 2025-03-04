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  • Дмитрий Губерниев: «Безобразная работа жюри на чемпионате России по лыжам! Это ужас и стыд, команда Вяльбе отличилась в очередной раз»
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Дмитрий Губерниев: «Безобразная работа жюри на чемпионате России по лыжам! Это ужас и стыд, команда Вяльбе отличилась в очередной раз»

Дмитрий Губерниев назвал безобразной работу жюри на чемпионате России по лыжам.

Сегодня в Казани завершились мужской и женский классические спринты.

«Безобразная работа жюри на ЧР по лыжам! Безобразное отношение к зрителям! По дисквалам и желтым карточкам! Организаторам ЧР в Казани позор! Официальной инфы не вообще, все молчат… Катастрофа… Полное неуважение ко всем!

Игорь Беломестнов – техделегат-непрофессионал! Такие люди должны быть уволены! Это ужас и стыд! Команда Вяльбе отличилась в очередной раз!» – написал спортивный комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.

Большунова переместили на последнее место в забеге спринта на чемпионате России, но затем вернули на изначальную позицию

Кириллову лишили серебра чемпионата России в спринте за наезд на лыжи соперницы

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
лыжные гонки
чемпионат России
logoсборная России (лыжные гонки)
logoДмитрий Губерниев
Игорь Беломестнов
ФЛГР
logoЕлена Вяльбе
logoсборная России жен (лыжные гонки)
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