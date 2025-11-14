Лыжи. Турнир в Муонио. Гиммлер и Мозер одержали победы в классических спринтах
Гиммлер и Мозер победили в спринтах на предсезонном турнире FIS в Муонио.
Немка Лаура Гиммлер и австриец Бенджамин Мозер победили в спринтах на предсезонном турнире FIS в финском Муонио.
Лыжные гонки
Турнир в Муонио
Классический спринт
Мужчины
1. Беньямин Мозер (Австрия) – 3.09,43
2. Юусо Хаарала (Финляндия) – 3.09,59
3. Эро Рантала (Финляндия) – 3.09,70
4. Элиа Барп (Италия) – 3.10,12
5. Федерико Пеллегрино (Италия) – 3.10,30
6. Ниило Мойланен (Финляндия) – 3.11,87
Женщины
1. Лаура Гиммлер (Германия) – 3.35,43
2. Колетта Ридзек (Германия) – 3.35,57
3. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 3.35,87
4. Аманда Саари (Финляндия) – 3.35,92
5. Ирис Де Мартин Пинтер (Италия) – 3.39,21
6. Верена Файт (Германия) – 3.46,70
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
