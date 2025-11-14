  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Лыжи. Турнир в Муонио. Гиммлер и Мозер одержали победы в классических спринтах
2

Лыжи. Турнир в Муонио. Гиммлер и Мозер одержали победы в классических спринтах

Гиммлер и Мозер победили в спринтах на предсезонном турнире FIS в Муонио.

Немка Лаура Гиммлер и австриец Бенджамин Мозер победили в спринтах на предсезонном турнире FIS в финском Муонио.

Лыжные гонки

Турнир в Муонио

Классический спринт

Мужчины

1. Беньямин Мозер (Австрия) – 3.09,43

2. Юусо Хаарала (Финляндия) – 3.09,59

3. Эро Рантала (Финляндия) – 3.09,70

4. Элиа Барп (Италия) – 3.10,12

5. Федерико Пеллегрино (Италия) – 3.10,30

6. Ниило Мойланен (Финляндия) – 3.11,87

Женщины

1. Лаура Гиммлер (Германия) – 3.35,43

2. Колетта Ридзек (Германия) – 3.35,57

3. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 3.35,87

4. Аманда Саари (Финляндия) – 3.35,92

5. Ирис Де Мартин Пинтер (Италия) – 3.39,21

6. Верена Файт (Германия) – 3.46,70

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Беньямин Мозер
logoФедерико Пеллегрино
Юусо Хаарала
Эро Рантала
Ниило Мойланен
Элиа Барп
Аманда Саари
Лаура Гиммлер
Колетта Ридзек
logoЯсми Йоэнсуу
спринт
logoсборная Финляндии
logoсборная Италии жен
лыжные гонки
результаты
logoсборная Финляндии жен
турнир в Муонио
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
logoсборная Германии жен
logoсборная Австрии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
Комиссарова о разводе: «Почувствовала, что больше не люблю. У меня словно был третий ребенок»
вчера, 16:23
Комиссарова о возвращении в Россию из Испании: «Ощущение, словно огромная ноша с плеч упала. Даже зима не пугает»
вчера, 16:05
Норвежский журналист Салтведт: «Если CAS отменит санкции к российским лыжникам, Олимпиада станет значительно интереснее с точки зрения спорта»
13 ноября, 17:15
Задержан начальник строительного участка после обрушения «Снежкома» в Красногорске
13 ноября, 15:37
Коростелев об обжаловании недопуска: «На мой взгляд, вероятность, что CAS удовлетворит апелляцию, – около 60 процентов»
13 ноября, 09:55
Вяльбе о пропавших лыжах Устюгова: «Хочется верить, что они не украдены, а взяты по ошибке»
13 ноября, 06:46
Ски-альпинист Филиппов о внесении в базу «Миротворца»: «Думаю, на допуск это не повлияет, доказательства очень странные и безосновательные»
12 ноября, 14:59
Елена Вяльбе: «Сборы в Европе полезны для лыжников. В России все-таки нет высокогорья, в Сочи всего 1,5 тысячи метров»
12 ноября, 14:41
Отобравшийся на Олимпиаду ски-альпинист Филиппов внесен в базу «Миротворца»
12 ноября, 11:22
Дарья Непряева показала экипировку сборной России по лыжам на новый сезон
12 ноября, 09:25Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
19 сентября, 18:47