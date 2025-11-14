Лыжи. Турнир в Муонио. Гиммлер и Мозер одержали победы в классических спринтах

Гиммлер и Мозер победили в спринтах на предсезонном турнире FIS в Муонио.

Немка Лаура Гиммлер и австриец Бенджамин Мозер победили в спринтах на предсезонном турнире FIS в финском Муонио. Лыжные гонки Турнир в Муонио Классический спринт Мужчины 1. Беньямин Мозер (Австрия) – 3.09,43 2. Юусо Хаарала (Финляндия) – 3.09,59 3. Эро Рантала (Финляндия) – 3.09,70 4. Элиа Барп (Италия) – 3.10,12 5. Федерико Пеллегрино (Италия) – 3.10,30 6. Ниило Мойланен (Финляндия) – 3.11,87 Женщины 1. Лаура Гиммлер (Германия) – 3.35,43 2. Колетта Ридзек (Германия) – 3.35,57 3. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 3.35,87 4. Аманда Саари (Финляндия) – 3.35,92 5. Ирис Де Мартин Пинтер (Италия) – 3.39,21 6. Верена Файт (Германия) – 3.46,70