Норвежский журналист Салтведт: «Если CAS отменит санкции к российским лыжникам, Олимпиада станет значительно интереснее с точки зрения спорта»

Журналист Салтведт: если CAS отменит санкции, Олимпиада станет интереснее.

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт высказался об апелляции российских лыжников на недопуск к международным стартам.

«Мне было очень интересно, подадут ли апелляцию в CAS. И я рад, что это произошло. Для всех сторон, включая будущее лыжного спорта, важно, чтобы такое спорное решение прошло тщательную проверку. Тем не менее мне кажется, что это немного поздно.

Решение Совета FIS теоретически может быть отменено как несоразмерная мера, но, честно говоря, я сомневаюсь. К тому же дата слушания все еще не назначена, и российские лыжники теряют время, необходимое для квалификации, даже если их допустят как нейтральных спортсменов.

Хотя это плохо для спорта и грустно для российских спортсменов, я лично считаю, что решение Совета FIS надо уважать. Оно было принято с небольшим перевесом голосов, но все же соответствует ситуации, которая продолжается уже более трех лет.

К сожалению, нет никаких признаков и шагов к миру на Украине, что легко могло бы изменить всю ситуацию. Но если я ошибаюсь и CAS отменит санкции, Олимпиада станет значительно интереснее с точки зрения спорта.

Даже если это и не будет популярно на Западе, такое решение будет уважено, и российские лыжники, допущенные к соревнованиям, будут приняты конкурентами. Никто не откажется с ними соревноваться. Санкции не должны быть направлены против отдельных спортсменов», — сказал Салтведт.