  • Лыжи. Турнир в Муонио. Матинтало и Мох выиграли классические «разделки» на 10 км, Йоэнсуу и Хакола – 2-е, Пеллегрино – 5-й
Лыжи. Турнир в Муонио. Матинтало и Мох выиграли классические «разделки» на 10 км, Йоэнсуу и Хакола – 2-е, Пеллегрино – 5-й

Матинтало и Мох победили в «разделках» на предсезонном турнире FIS в Муонио.

Финская лыжница Йоханна Матинтало и немец Фридрих Мох победили в классических гонках с раздельным стартом на 10 км на предсезонном турнире FIS в финском Муонио.

Лыжные гонки

Турнир в Муонио

10 км, раздельный старт, классический стиль

Женщины

1. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 30.21,05

2. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 7,4

3. Тереза Штадлобер (Австрия) – 7,4

4. Лаура Гиммлер (Германия) – 11,2

5. Колетта Ридзек (Германия) – 11,5

6. Хелен Хоффман (Германия) – 31,0

7. Пиа Финк (Германия) – 35,9

8. Катерина Ганц (Италия) – 37,5...

10. Кертту Нисканен (Финляндия) – 43,3

11. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 44,2

Мужчины

1. Фридрих Мох (Германия) – 26.54,4

2. Ристоматти Хакола (Финляндия) – 1,9

2. Элиа Барп (Италия) – 1,9

4. Лееви Тарьянне (Финляндия) – 2,5

5. Федерико Пеллегрино (Италия) – 12,4

6. Янош Брюггер (Германия) – 17,7

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
