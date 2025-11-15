Лыжи. Турнир в Муонио. Матинтало и Мох выиграли классические «разделки» на 10 км, Йоэнсуу и Хакола – 2-е, Пеллегрино – 5-й

Матинтало и Мох победили в «разделках» на предсезонном турнире FIS в Муонио.

Финская лыжница Йоханна Матинтало и немец Фридрих Мох победили в классических гонках с раздельным стартом на 10 км на предсезонном турнире FIS в финском Муонио. Лыжные гонки Турнир в Муонио 10 км, раздельный старт, классический стиль Женщины 1. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 30.21,05 2. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 7,4 3. Тереза Штадлобер (Австрия) – 7,4 4. Лаура Гиммлер (Германия) – 11,2 5. Колетта Ридзек (Германия) – 11,5 6. Хелен Хоффман (Германия) – 31,0 7. Пиа Финк (Германия) – 35,9 8. Катерина Ганц (Италия) – 37,5... 10. Кертту Нисканен (Финляндия) – 43,3 11. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 44,2 Мужчины 1. Фридрих Мох (Германия) – 26.54,4 2. Ристоматти Хакола (Финляндия) – 1,9 2. Элиа Барп (Италия) – 1,9 4. Лееви Тарьянне (Финляндия) – 2,5 5. Федерико Пеллегрино (Италия) – 12,4 6. Янош Брюггер (Германия) – 17,7