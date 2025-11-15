Лыжи. Турнир в Муонио. Матинтало и Мох выиграли классические «разделки» на 10 км, Йоэнсуу и Хакола – 2-е, Пеллегрино – 5-й
Финская лыжница Йоханна Матинтало и немец Фридрих Мох победили в классических гонках с раздельным стартом на 10 км на предсезонном турнире FIS в финском Муонио.
Лыжные гонки
Турнир в Муонио
10 км, раздельный старт, классический стиль
Женщины
1. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 30.21,05
2. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 7,4
3. Тереза Штадлобер (Австрия) – 7,4
4. Лаура Гиммлер (Германия) – 11,2
5. Колетта Ридзек (Германия) – 11,5
6. Хелен Хоффман (Германия) – 31,0
7. Пиа Финк (Германия) – 35,9
8. Катерина Ганц (Италия) – 37,5...
10. Кертту Нисканен (Финляндия) – 43,3
11. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 44,2
Мужчины
1. Фридрих Мох (Германия) – 26.54,4
2. Ристоматти Хакола (Финляндия) – 1,9
2. Элиа Барп (Италия) – 1,9
4. Лееви Тарьянне (Финляндия) – 2,5
5. Федерико Пеллегрино (Италия) – 12,4
6. Янош Брюггер (Германия) – 17,7