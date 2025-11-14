  • Спортс
  Комиссарова о разводе: «Почувствовала, что больше не люблю. У меня словно был третий ребенок»
Комиссарова о разводе: «Почувствовала, что больше не люблю. У меня словно был третий ребенок»

Мария Комиссарова рассказала, почему развелась с мужем.

Бывшая фристайлистка и горнолыжница Мария Комиссарова рассказала, почему развелась с мужем.

Комиссарова на Олимпийских играх в Сочи-2014 получила травму позвоночника, которая привела к частичному параличу. В 2016 году вышла замуж за фристайлиста Алексея Чаадаева, пара долгое время жила в Испании, там родились их дети. 

Комиссарова является блогером и рассказывает о жизни на коляске. В марте этого года стало известно о ее разводе с мужем. 

– Многие твои подписчики не поддержали решение о разводе. Вы с Алексеем были вместе много лет, он ради тебя оставил спортивную карьеру, переехал в Испанию, сделал предложение, когда у тебя был самый сложный момент.

– Наверное, всегда будут те, кто за и против. Я никому ничего не собираюсь объяснять и доказывать. Леша очень многое для меня сделал, я ему благодарна. Но когда меня спрашивают, почему мы расстались, я даже не могу четко ответить. Говорю какие-то общие слова вроде «не сошлись характерами».

– А на самом деле?

– Я почувствовала, что больше не люблю. У меня словно был третий ребенок. Зачем продолжать жить вместе, когда все бесит? Когда постоянные ссоры, крики, нервы, дети все это видят...

– Насколько для тебя работал аргумент «он же столько для меня сделал»?

– Я очень много думала и сомневалась, прежде чем подать на развод. Это не было на эмоциях, сгоряча.

Я действительно благодарна за годы вместе, за детей. Мне очень жаль, я не думала, что так случится. Всегда хотела одного мужа на всю жизнь, полную семью, чтобы дети росли с мамой и папой. Но и терпеть только ради детей, как многие живут, я тоже не готова. Мне кажется, это неправильно, – сказала Комиссарова в интервью Спортсу’’.

Помните Марию Комиссарову, которая сломала позвоночник в Сочи? Она развелась и вернулась в Россию

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
