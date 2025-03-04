Устюгов о контакте с Большуновым в спринте: «У меня уже просто накипело. Я понимал, что если ничего не скажу, то он так и будет делать»

Сергей Устюгов рассказал о борьбе с Александром Большуновым на чемпионате России.

В Казани завершился классический спринт. Олимпийские чемпионы бежали вместе в полуфинале – Большунов зацепил Устюгова при прохождении дистанции. Однако Сергей финишировал первым и в забеге, и затем в финале.

«Полуфинал надо пересмотреть. Столько моментов… их было очень много. И у меня уже просто накипело. Я понимал, что если я ему ничего не скажу, то в следующий раз он так и будет делать.

Я был в аналогичной ситуации, когда Саша Большунов уходил в этом же забеге – я прыгнул перед Костей Тиуновым. Но я сделал это максимально комфортно, чтобы не остановился он, я не задел концов его лыж.

Потом, когда мы шли на заминку, я говорю: все было четко, я не задел? Он сказал: да, все было хорошо. И для меня это было хорошо, что я смог рассчитать правильно и перепрыгнуть его лыжи», – сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».