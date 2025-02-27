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  • Юрий Бородавко: «В лыжах идет тотальное доминирование норвежцев. Интерес пропадает, нет интриги и борьбы – из‑за этого уходят спонсоры»
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Юрий Бородавко: «В лыжах идет тотальное доминирование норвежцев. Интерес пропадает, нет интриги и борьбы – из‑за этого уходят спонсоры»

Юрий Бородавко назвал проблемой доминирование Норвегии в лыжных гонках.

С марта 2022 года россияне отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

– Большунов сказал, что доминирование норвежских лыжников является проблемой, ведь нет конкуренции. Вы согласны с ним?

– Да, можно только констатировать этот факт. В лыжах идет тотальное доминирование норвежцев. Лишь финн Ииво Нисканен в классическом ходе навязывает им серьезную борьбу, претендует на победу. Только он способен побеждать норвежцев на нынешних этапах Кубка мира. У них очень хорошая школа, традиции, поэтому здесь нет ничего удивительного.

– Доминирование норвежцев является проблемой?

– Это проблема, все об этом говорят. Интерес в лыжных гонках пропадает, нет интриги и борьбы. Из‑за этого уходят спонсоры, падает смотрибельность.

– Если бы россияне были допущены, мы бы так же доминировали и были в лидерах?

– Посмотрите выступления до отстранения. Конкуренция бы продолжилась, борьба и интрига постоянно присутствовали бы. Конечно, нельзя говорить, что если бы мы сейчас приехали на чемпионат мира, то было бы тотальное доминирование с нашей стороны. Отдельные спортсмены претендовали бы на победы и призовые места. Конкуренция была бы выше, однозначно, – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в норвежском Тронхейме с 26 февраля и по 9 марта. Бородавко считает, что Александр Большунов в случае участия мог бы выступить успешно.

– Большунов сказал, что хотел повторить рекорд Вяльбе в Тронхейме и завоевать пять золотых медалей в пяти гонках. Как думаете, у него когда‑то получится?

– Это желание прекрасно, но главное, что чемпионат мира уже начался, а мы в нем не участвуем. Конечно, Александру по силам такое достижение. Александр – трехкратный олимпийский чемпион. Я могу только приветствовать его желание, – ответил Бородавко.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoЮрий Бородавко
logoчемпионат мира
logoЕлена Вяльбе
logoИиво Нисканен
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лыжные гонки
logoсборная Финляндии
ФЛГР
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