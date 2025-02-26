Большунов о доминировании норвежских лыжников: «Когда побеждает одна страна – это проблема. Должна быть конкуренция»
Александр Большунов считает, что доминирование Норвегии вреди лыжным гонкам.
«Реальность такова, что Норвегия выигрывает все и забирает все медали. Думаю, на чемпионате мира в Тронхейме они выиграют все.
Когда побеждает одна страна – это проблема. Потому что должна быть конкуренция. Конкуренция движет спорт вперед. Не только среди спортсменов, но и среди болельщиков, телезрителей – на самом деле, среди всех.
Когда есть конкуренция, интерес возрастает. Если ее не хватает, и доминирует одна страна, интерес падает. Вот и все», – сказал трехкратный олимпийский чемпион в интервью VG.
Опубликовала: Анна Лаптева
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