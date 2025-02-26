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Александр Большунов: «Тяжело, когда ты не соревнуешься с лучшими в мире. Твой уровень немного падает»

Александр Большунов рассказал о сложностях с мотивацией из-за отстранения.

– Когда я тренировался этим летом, одной из моих мыслей и желаний было повторить рекорд Елены Валерьевны Вяльбе [с ЧМ-1997] в Тронхейме (Вяльбе победила во всех пяти гонках – Спортс’‘). Но, похоже, это придется отложить.

– Как на вас повлияло то, что в последние годы вы не могли выступать на международном уровне?

– Ну, это тяжело, когда ты не соревнуешься с лучшими в мире, потому что в таком случае твой уровень немного падает. И ты не всегда делаешь все, чтобы быть лучшим. Конечно, когда ты соревнуешься с лучшими, у тебя больше мотивации делать все, чтобы победить, а не проиграть. Так что да, есть некоторые трудности, но посмотрим, как все будет складываться.

– Шведские и норвежские лыжники выразили обеспокоенность тем, что россияне могут вернуться. Что вы думаете по этому поводу?

– Я думаю, что такое мнение только у немногих. Мне кажется, большинство придерживается более нейтральной позиции. Вы сами можете видеть, как люди, не в последнюю очередь дети, подходят сегодня после гонки (13 февраля Большунов выиграл гонку Südtirol Moonlight Classic в Италии – Спортс’‘), обнимают меня и хотят сфотографироваться.

– Как вы думаете, это первый шаг к возвращению российских спортсменов на международную арену?

– Я не знаю. Посмотрим, – сказал трехкратный олимпийский чемпион по лыжам в интервью VG.

«Это пропаганда». Большунов приехал в Европу впервые за три года – и лыжный мир вспыхнул

Опубликовала: Анна Лаптева
отстранение и возвращение России
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoАлександр Большунов
Sudtirol Moonlight Classic
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