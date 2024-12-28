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Юрий Бородавко: «С уважением отношусь и к Губерниеву, и к Вяльбе. Не собираюсь вступать в полемику»

Тренер Юрий Бородавко оценил критику Дмитрия Губерниева в адрес Елены Вяльбе.

– Какие планы у Большунова на Новый год?

– Этот вопрос лучше задать Александру. Потому что сейчас уже идет междусборье. Его планы и как он проводит время, мне на сто процентов неизвестны. То, что касается тренировочной программы – это со мной, а остальное, личные планы и прочее, это к самому Александру.

– Не планирует ли Александр пропустить часть этапов Кубка России, чтобы подлечиться с прицелом на следующий сезон?

– Я думаю, что сейчас Александру важнее набрать спортивную форму. Это, прежде всего, тренировочный процесс. Поэтому, скорее всего, нет. Он будет продолжать тренироваться и набирать спортивную форму.

– Как вы относитесь к критике со стороны Дмитрия Губерниева в адрес Елены Вяльбе и всей Федерации лыжных гонок России?

– Я не собираюсь вступать в полемику. С уважением отношусь и к Губерниеву, и к Елене Валерьевне. Я не собираюсь интерпретировать эту полемику. Еще раз повторю, я ко всем отношусь с большим уважением, – сказал Бородавко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт день за днем
logoсборная России (лыжные гонки)
logoЮрий Бородавко
лыжные гонки
ФЛГР
logoДмитрий Губерниев
logoАлександр Большунов
logoЕлена Вяльбе
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