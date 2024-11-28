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Йохауг вернулась, а Клэбо... уйдет? Главное о лыжном сезоне – уже третьем без России

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29 ноября стартует сезон лыжного Кубка мира – все сильнейшие (без России) привычно соберутся в финской Руке.

Что ждать от сезона?

«Тур де Ски» только в Италии, два скиатлона и новые дистанции на ЧМ

Программа по сравнению с прошлым сезоном фактически не изменилась, не считая ключевого отличия – есть ярко выраженный главный старт, чемпионат мира-2025 в Тронхейме.

В остальном все примерно так же: 30 личных гонок (было 33) – 11 спринтов и 19 дистанционных

Если смотреть на отдельные дисциплины, то спринт – по-прежнему самый популярный вид, на втором месте «разделки» (их 9). Плюс в программе 7 масс-стартов, 2 скиатлона и 1 гонка преследования. Со скиатлонами прогресс – в прошлые сезоны больше одного не проводилось.

Командных гонок всего три (не считая чемпионата мира) – два спринта и смешанная эстафета.

По географии все тоже довольно стандартно – старт в Руке, дальше этапы в Норвегии, Швейцарии, Франции и Швеции. В конце сезона Кубок мира вернется в Таллин (Эстония) – в прошлый раз там проводили этап в 2023-м.

Один из этапов должен был пройти в чешском Нове-Место, но страна отказалась от турнира по финансовым причинам.

«Тур де Ски» впервые в истории проведут чисто в Италии – и это проблема. Если раньше многодневка была уникальным турниром в середине сезона, то теперь все больше превращается в обычный этап (или два) Кубка мира – гонок меньше, смены стран нет. Впрочем, в этом сезоне будут и плюсы – впервые с 2017-го на «Туре» пройдет скиатлон. Да, впервые с того самого «Тур де Ски», который выиграл Сергей Устюгов.

Еще из интересного: впервые с 2012-го сезон откроется не спринтом, а дистанционной гонкой («разделкой» на 10 км классикой). А традиционный марафон на 50 км опять же впервые, но уже за 40 лет, пройдет в финском Лахти – обычно гонку принимал норвежский Холменколлен.

В программе чемпионата мира-2025 тоже изменения – это будет первый ЧМ в истории с равными дистанциями у мужчин и женщин. Скиатлоны по 20 км, «разделки» по 10 и марафон на 50. Идея не нова – ее уже успешно обкатали на Кубке мира, но все же на чемпионатах мира такого еще не было.

Полный календарь сезона можно посмотреть здесь.

Как дела у Клэбо? Он готовит что-то новое

Фаворит мужского сезона привычен и никого не удивит – это, конечно, Йоханнес Клэбо. Да, прошлый Кубок мира он закончил вторым, уступив Харальду Амундсену, но вряд ли это можно считать поражением: Йоханнес не поехал на «Тур де Ски» и пропускал разные гонки сезона, тогда как Амундсен бежал все.

Впрочем, в этом году Клэбо тоже вряд ли сделает ставку на Кубок мира – куда важнее забрать как можно больше на домашнем ЧМ.

После сезона Йоханнес вернулся в сборную минимум на два года – кажется, война с норвежской ассоциацией наконец-то закончилась. Хотя один сбор с командой в начале лета норвежец все-таки пропустил – из-за травмы руки.

Но к сезону, похоже, Клэбо вполне готов – с запасом выиграл спринт и «разделку» классикой в Бейтостолене на днях.

Хотя сам считает, что на Кубке мира легко не будет: «Сильных конкурентов много. Много кто хорош, и придется напрячься ради победы. Конкуренция высокая, будет много дуэлей».

Недавно Йоханнес заинтриговал – он проведет пресс-конференцию перед стартом этапа в Руке, где объявит что-то важное: «Как вы знаете, я очень любопытен относительно того, что касается лыжных гонок. И стоит исследовать все интересное, что появляется в этой сфере.

Летом и осенью открылась одна интересная дверь. Это повлияет на мою карьеру лыжника и является не только захватывающим, но также имеет существенную ценность для моей профессиональной жизни».

Что же это будет?

За кем еще следить у мужчин?

Мужская сборная Норвегии слабее не становится, в составе по-прежнему все топы: тот же Харальд Амундсен, Эрик Валнес, Эмиль Иверсен, Поль Гульберг, Симен Хегстад Крюгер и другие.

Перед стартом интересно смотрится 24-летний Андреас Фьюрен Рее – он выиграл коньковую десятку в Бейтостолене и там же был четвертым на классике.

У шведов вся надежда на прогресс Вильяма Поромаа, ну и по классике на Йенса Бурмана и Калле Халварссона. А еще на суперюниора Альвара Мюльбака – в прошлом году он дебютировал на Кубке мира в 17 лет. Не особо удачно, но потенциал все равно огромный.

Ииво Нисканен из Финляндии, как и Клэбо, вернулся в сборную, но по факту все равно готовился к сезону самостоятельно – у Федерации лыжных гонок Финляндии попросту нет денег на его содержание.

34-летний итальянец Федерико Пеллегрино все еще в строю и готов удивлять – недавно выиграл коньковую «разделку» на турнире в Муонио и там же был третьим в спринте.

Главный конкурент Клэбо в спринте, француз Люка Шанава, в это межсезонье немного потренировался вместе с Йоханнесом и, кажется, к старту Кубка мира готов.

Среди лыжников из других стран стоит последить как минимум за Микой Фермойленом (Австрия), Фридрихом Мохом (Германия), Уго Лапалю (Франция), Гасом Шумахером и Беном Огденом из США.

Король лыж из Норвегии Петтер Нортуг не гонялся на Кубке мира 6 лет, а теперь вполне может вернуться. Он пропустил старт сезона в Бейтостолене, но все еще серьезно настроен на этот сезон. А, может, и на олимпийский в составе сборной Лихтенштейна.

Йохауг возвращается, но не ради Кубка мира

Главная интрига сезона у женщин – что покажет четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг.

Йохауг ушла после Олимпиады-2022 в Пекине, вышла замуж, родила дочь и все равно соскучилась по лыжам.

Но вернулась она только на сезон. Ее цель – домашний чемпионат мира в Тронхейме и масс-старт на 50 км, который она еще не выигрывала (просто потому, что его не было в программе). На Олимпиаду-2026 в Милане Йохауг не останется.

Тереза, конечно, не претендует на Большой хрустальный глобус – Кубок мира в этом году для нее лишь плацдарм для подготовки к главному старту. Пока в ее планах всего 4 гонки на КМ, но их число еще может увеличиться.

На старте сезона в Руке мы ее точно увидим – Йохауг пробежит классическую «разделку» и коньковый масс-старт.

Легенды лыж возвращаются: Нортуг – после пьянства и 6 лет без гонок, Йохауг – после родов

Терезе 36 лет, хотя, судя по недавнему турниру в Бейтостолене, возраст как будто не сказывается: Йохауг выиграла гонку на 10 км классикой с привычным гандикапом в 40 секунд. Там, конечно, не было ни лидера прошлого сезона американки Джессики Диггинс, ни сильных шведок, но привезти столько Хайди Венг и остальным норвежкам тоже дорогого стоит.

Коньковую «разделку» Тереза, впрочем, проиграла – финишировала второй в 0,6 секунды от Венг. Вряд ли это сильно ее расстроило – такая мощь после двухлетнего перерыва!

Диггинс против шведок. А кто есть еще?

Топ-фаворит сезона, разумеется, Джесси Диггинс – она забрала Кубок мира весной и останавливаться не собирается.

Приоритетом для нее наверняка станет предолимпийский чемпионат мира – у Джесси пока две золотые медали с ЧМ, причем завоевала она их с разрывом в 10 лет (в 2013 и 2023-м).

Мешать ей будут в первую очередь шведки – очевидно, сейчас самая сильная сборная в женском Кубке мира. Фрида Карлссон, Линн Сван, Йонна Сундлинг, Эмма Рибом, Эбба Андерссон, Майя Далквист и Моа Илар – побеждать может любая.

Фрида Карлссон ворвалась в элиту на ЧМ-2019, где взяла две личные медали и золото в эстафете, но с тех пор никак не может выиграть личную гонку на чемпионате мира. Зато в общем зачете прибавляет с каждым годом. Правда, Карлссон только недавно восстановилась от травмы стопы, из-за которой пропустила часть предсезонки.

Эбба Андерссон недавно выкосила турнир в Бруксвалларне – в коньковой гонке на 10 км привезла Далквист почти минуту, а потом забрала и классическую десятку. Хайди Венг, кстати, ставит на то, что Андерссон обыграет Йохауг на этапе в Руке.

У норвежек в состав попала Тириль Венг – она выиграла Кубок мира пару лет назад, но потом переболела коронавирусом, и сезон-2023/24 вышел скомканным.

Еще одна норвежка – Кристине Ставос Шистад – забрала три последних спринта на Кубке мира в прошлом году, но нынешний сезон под вопросом: в ноябре она перенесла операцию на брюшной полости.

В обойме еще один ветеран женских лыж – 36-летняя (как и Йохауг) финка Кертту Нисканен, которая готовилась к Кубку мира самостоятельно.

Сильные немки Виктория Карл и Катарина Хенниг также стартуют. Плюс интересно посмотреть за прогрессом 24-летних норвежки Кристин Фоснес и Патриции Эйдуки из Латвии.

А вы ждете сезон?

Фото: Marius Simensen/Keystone Press Agency, Kalle Parkkinen/Newspix24, Mathias Bergeld/Keystone Press Agency, Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Globallook Press/Global Look Press

logoТириль Венг
logoЛинн Сван
logoчемпионат мира
logoЭбба Андерссон
Люка Шанава
logoИиво Нисканен
logoсборная Франции
logoЭмиль Иверсен
logoсборная Швеции
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logoФедерико Пеллегрино
logoЙоханнес Клэбо
logoКертту Нисканен
logoКатарина Хенниг
logoЙенс Бурман
Алвар Мюльбак
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