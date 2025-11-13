  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Задержан начальник строительного участка после обрушения «Снежкома» в Красногорске
24

Задержан начальник строительного участка после обрушения «Снежкома» в Красногорске

Задержан начальник строительного участка после обрушения «Снежкома».

Полиция задержала начальника строительного участка организации, ответственной за снос горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске.

Его подозревают в нарушении правил безопасности при проведении демонтажных работ. Следствие будет ходатайствовать об аресте задержанного.

11 ноября при разборе комплекса произошло обрушение части опоры. В результате пострадали три человека, обломки опоры повредили около 140 автомобилей и выбили стекла в квартирах близлежащего жилого комплекса «Арт». Согласно оценкам Российского союза автостраховщиков, ущерб от обрушения мог достигнуть до 100 млн руб.

Как установило следствие, демонтажные работы проводились с нарушениями. В частности, меры безопасности при сносе колонны не соответствовали документации. Ответственность за это возложили на начальника участка. Подозреваемый признал вину.

Топовая горнолыжная труба превратилась в заброшку – как это допустили в Подмосковье?

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Коммерсант
лыжные гонки
горные лыжи
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Вяльбе о пропавших лыжах Устюгова: «Хочется верить, что они не украдены, а взяты по ошибке»
вчера, 06:46
Топовая горнолыжная труба превратилась в заброшку – как это допустили в Подмосковье?
12 ноября, 12:45
Полиция организовала проверку после пропажи инвентаря у Сергея Устюгова
11 ноября, 16:09
Главные новости
Норвежский журналист Салтведт: «Если CAS отменит санкции к российским лыжникам, Олимпиада станет значительно интереснее с точки зрения спорта»
вчера, 17:15
Коростелев об обжаловании недопуска: «На мой взгляд, вероятность, что CAS удовлетворит апелляцию, – около 60 процентов»
вчера, 09:55
Вяльбе о пропавших лыжах Устюгова: «Хочется верить, что они не украдены, а взяты по ошибке»
вчера, 06:46
Ски-альпинист Филиппов о внесении в базу «Миротворца»: «Думаю, на допуск это не повлияет, доказательства очень странные и безосновательные»
12 ноября, 14:59
Елена Вяльбе: «Сборы в Европе полезны для лыжников. В России все-таки нет высокогорья, в Сочи всего 1,5 тысячи метров»
12 ноября, 14:41
Отобравшийся на Олимпиаду ски-альпинист Филиппов внесен в базу «Миротворца»
12 ноября, 11:22
Дарья Непряева показала экипировку сборной России по лыжам на новый сезон
12 ноября, 09:25Видео
Савелий Коростелев: «Хотел бы принять участие в Кубке мира – а кто бы отказался? Там выступает Клэбо, лучший лыжник в истории»
12 ноября, 03:22
Егор Сорин: «Клэбо сильно разочаровал меня тем, что радовался недопуску россиян. Это дико и по-человечески неправильно»
11 ноября, 20:40
Полиция организовала проверку после пропажи инвентаря у Сергея Устюгова
11 ноября, 16:09
Ко всем новостям
Последние новости
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
19 сентября, 18:47