Елена Вяльбе: «Большунов только улетел в Москву. Будем надеяться, что врачи найдут причину проблемы его состояния»
Елена Вяльбе рассказала, что Большунов пройдет медицинское обследование.
Лыжник пропустит коньковый масс-старт на втором этапе Кубка России в Вершине Теи. Гонка пройдет завтра.
«Александр только улетел в Москву. Ни я, ни Юрий Викторович (Бородавко), ни сам Саша не знают, что с его состоянием, поэтому мы его и отправили на обследование. Будем надеяться, что врачи в Москве найдут причину проблемы его состояния», – сказала глава ФЛГР.
Большунова не узнать после сезона-сказки – потерял форму или мотивацию?
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости