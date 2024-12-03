Елена Вяльбе: «Большунов только улетел в Москву. Будем надеяться, что врачи найдут причину проблемы его состояния»

Елена Вяльбе рассказала, что Большунов пройдет медицинское обследование.

Лыжник пропустит коньковый масс-старт на втором этапе Кубка России в Вершине Теи. Гонка пройдет завтра.

«Александр только улетел в Москву. Ни я, ни Юрий Викторович (Бородавко ), ни сам Саша не знают, что с его состоянием, поэтому мы его и отправили на обследование. Будем надеяться, что врачи в Москве найдут причину проблемы его состояния», – сказала глава ФЛГР .

Большунова не узнать после сезона-сказки – потерял форму или мотивацию?