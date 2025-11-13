  • Спортс
  • Коростелев об обжаловании недопуска: «На мой взгляд, вероятность, что CAS удовлетворит апелляцию, – около 60 процентов»
2

Коростелев об обжаловании недопуска: «На мой взгляд, вероятность, что CAS удовлетворит апелляцию, – около 60 процентов»

Российский лыжник Савелий Коростелев оценил вероятность того, что Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворит апелляцию на недопуск к международным стартам.

– Каковы шансы на то, что апелляцию удовлетворят?

– Возможно, один процент, если говорить про участие в Олимпиаде, потому что времени осталось не так много. Мне кажется, больше шансов на то, что CAS удовлетворит апелляцию, чтобы мы могли выступить на Кубке мира. На мой взгляд, вероятность составляет около 60 процентов. Решение могут применить в следующем сезоне, но это лучше, чем ничего, – сказал Коростелев в интервью Expressen.

Также спортсмену задали вопрос, поддерживает ли он боевые действия на Украине.

«Вы можете поискать мое мнение в интернете, но ничего не найдете. Я спортсмен, и мое мнение таково, что спорт без политики – это очень хорошо. Я не состою ни в какой военной структуре», – отметил лыжник.

Опубликовала: Анна Лаптева
лыжные гонки
отстранение и возвращение России
Политика
