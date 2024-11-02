Ярошенко о претензиях Вяльбе к подготовке трассы в Ханты-Мансийске: «Это обидный выпад в сторону организаторов. Обвинения некорректны»

Дмитрий Ярошенко ответил на претензии Елены Вяльбе по поводу подготовки трассы.

Ранее тренер Егор Сорин сообщил, что у спортсменов возникли сложности в ходе сбора: «Есть сложности с вкаткой. По непонятным для меня причинам у нас не режут лыжню для классического хода».

«Местные организаторы боятся, что при нарезке трассы может не хватить снега, а у них впереди какие-то серьезные соревнования по биатлону. <...> Вообще, ситуация мне непонятна. Как правило, все заканчивается тем, что мы в эти места потом просто не ездим», – сказала глава Федерации лыжных гонок России по этому поводу.

«По приезде всех основных сборных по лыжам и биатлону прошло совещание с участием всех авторитетных тренеров, таких, как Олег Рыженков, Михаил Викторович Шашилов, Юрий Михайлович Бородавко, Сергей Михайлович Крянин.

Возник вопрос насчет классической лыжни, которая нужна лыжникам. Сейчас в Ханты-Мансийске плюсовая температура, что не позволяет нарезать ее по всему кругу. Трасса не промерзает даже ночью.

Наш управляющий биатлонным центром заявил, что готов ее нарезать, но она не будет держать форму, потому что снег не плотный. К тому же резак на ратраке будет раздавливать теплую трассу.

Снег не той кондиции, чтобы делать эту лыжню, поэтому обвинение Елены Валерьевны некорректно. Как только несколько дней был минус, эту лыжню нарезали везде, где возможно. Делается все возможное для подготовки лыжников.

Никто не обратил внимания, что трасса год от года только увеличивается и сделать круг 7 км не так просто. Низкий поклон сотрудникам «Юграмегаспорт», которые создали условия для таких тренировок, в отличие от Тюмени, где спортсменам при плюсовой температуре просто запретили кататься на этом круге.

У нас таких ограничений нет. Говорить, что в конце октября – начале ноября на трассе что-то не так – это обидный выпад в сторону организаторов», – сказал двукратный чемпион мира по биатлону, замначальника управления специальных спортивных мероприятий «Юграмегаспорт».