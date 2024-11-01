Вяльбе о проблеме со сбором в Ханты-Мансийске: «Организаторы боятся, что при нарезке трассы может не хватить снега, а у них впереди соревнования по биатлону»
Вяльбе заявила, что в курсе ситуации с подготовкой лыжников в Ханты-Мансийске.
Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что у спортсменов возникли сложности в ходе сбора: «Есть сложности с вкаткой. По непонятным для меня причинам у нас не режут лыжню для классического хода».
«Я в курсе этой ситуации, и это связано с тем, что очень теплая погода. Местные организаторы боятся, что при нарезке трассы может не хватить снега, а у них впереди какие-то серьезные соревнования по биатлону.
Обещали уже сделать, что-то там нарезать. Вообще, ситуация мне непонятна. Как правило, все заканчивается тем, что мы в эти места потом просто не ездим», – сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
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