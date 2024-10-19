Елена Вяльбе: «Я ничего не делаю, чтобы победить в борьбе за зрителя, привлечь их. В лыжных гонках особо шоу не сделаешь»
Вяльбе заявила, что ничего не делает для привлечения зрителей на лыжные гонки.
«Я ничего не делаю, чтобы победить в борьбе за зрителя, привлечь их. У нас не такой выигрышный вид спорта, как баскетбол, футбол, синхронное плавание, где можно сделать большое шоу для зрителей на трибунах. В лыжных гонках особо шоу не сделаешь.
Говорят, конечно, о новых форматах в лыжных гонках. Например, спринт. Но у меня глубокое убеждение, что зритель придет, когда есть на кого смотреть. Если нет хороших спортсменов на площадке, то никто и не придет», – сказала глава ФЛГР Елена Вяльбе.
За 5 минут объясняем, в какую дыру скатились лыжи – и мировые, и наши
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости