Елена Вяльбе: «Я ничего не делаю, чтобы победить в борьбе за зрителя, привлечь их. В лыжных гонках особо шоу не сделаешь»

Вяльбе заявила, что ничего не делает для привлечения зрителей на лыжные гонки.

«Я ничего не делаю, чтобы победить в борьбе за зрителя, привлечь их. У нас не такой выигрышный вид спорта, как баскетбол, футбол, синхронное плавание, где можно сделать большое шоу для зрителей на трибунах. В лыжных гонках особо шоу не сделаешь.

Говорят, конечно, о новых форматах в лыжных гонках. Например, спринт. Но у меня глубокое убеждение, что зритель придет, когда есть на кого смотреть. Если нет хороших спортсменов на площадке, то никто и не придет», – сказала глава ФЛГР Елена Вяльбе.

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