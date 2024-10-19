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Елена Вяльбе: «У всей «зимы» нет ни одного центра для подготовки на высокогорье. В Сочи высота маленькая»

Елена Вяльбе пожаловалась на отсутствие баз для высотных сборов.

– Насколько вы обеспечены лыжными комплексами? Есть ли необходимость в строительстве новых объектов?

– На протяжении четырнадцати лет говорю об этом. Сначала был Виталий Мутко, потом Павел Колобков, затем Олег Матыцин, а сейчас уже четвертый министр пришел – Михаил Дегтярев. У всей «зимы» нет ни одного центра для подготовки на высокогорье. Да, можем позволить себе приехать в Сочи, в «Лауру», но высота для подготовки там маленькая, большой погоды она не делает. Нам нужно хотя бы на высоте 1800 метров.

Сейчас было предложение от Минспорта в Карачаево-Черкесии, но там гостиница на высоте 2150 метров – это невозможно, спортсмены на этой высоте жить не будут. Это основное.

Слава богу, регионы нас слышат. Я им говорю, что нам не нужны монументальные здания из стекла и бетона, нам нужны простые модульные базы. Где проводить соревнования – в целом у нас есть, круг сформировался, а для проведения более маленьких стартов, куда могли бы прийти дети кататься, нужна хорошая спортивная составляющая, а именно лыжные трассы, которые тают на глазах, особенно в больших городах.

В Москве я уже и не знаю, где можно выступать. Может, в Новой Москве что-то найдут нам. Там, где мы раньше катались и тренировались, многие трассы были утрачены по причине того, что их никто не оформлял на себя. Сейчас это все застроено многоэтажками и коттеджными поселками. Но в целом мне грех жаловаться на условия.

– С Дегтяревым общались на эту тему?

– Пока нет. Как сказал на форуме Михаил Владимирович, до «зимы» у него руки еще не дошли. Мы сказали: «Ну и слава богу». Шутка, конечно.

Но у нас сейчас разгар сезона, не хотелось, чтобы нас как-то дергали. У меня с министром хороший контакт, и когда он был председателем думского комитета по спорту, и когда работал губернатором Хабаровского края. Были проблемы – мы их вместе решали. Надеюсь, что мы в дальнейшем продолжим нормально работать, – сказала глава ФЛГР.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
ФЛГР
logoЕлена Вяльбе
Министерство спорта России
лыжно-биатлонный комплекс Лаура
logoМихаил Дегтярев
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