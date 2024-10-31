Сорин о сборе в Ханты-Мансийске: «Есть сложности с вкаткой. По непонятным для меня причинам у нас не режут лыжню для классического хода»

Егор Сорин заявил о сложностях подготовки лыжников на сборе в Ханты-Мансийске.

Первый этап Кубка России в сезоне-2024/25 пройдет с 23 по 26 ноября в Вершине Теи.

«Есть определенные сложности с вкаткой. По непонятным для меня причинам у нас не режут лыжню для классического хода. Некоторые команды уже восемь дней катаются без классической лыжни, хотя уровень и толщина снега позволяют это делать.

Местные организаторы берегут снег. Поэтому мы пока без классики, для нас это очень негативный и критический момент, достаточно серьезный, потому что важно всё-таки начать кататься классикой.

Погода в Ханты-Мансийске теплая, но она всегда в этот период достаточно теплая. Для этого и снег заготавливается заранее. В чем проблема, если вы готовите трассу? Тем более последние два-три дня ночью даже минус. Все условия позволяют», – отметил тренер лыжников. Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко дополнил слова Сорина.

«Ни одна тренировка не сорвалась, они продолжаются. Сегодня организаторы уложили последние петли, максимальный круг получился около восьми километров.

Это очень хорошие условия. Ждем похолодания, чтобы организаторы могли еще лучше обработать сам круг, чтобы было комфортно тренироваться», – сказал Бородавко.