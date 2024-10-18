Елена Вяльбе: «Со стороны президента FIS велись переговоры с МОК о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе к следующему сезону»

Елена Вяльбе рассказала о переговорах FIS и МОК по допуску россиян.

С 2022 года россияне отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). В 2026-м пройдет зимняя Олимпиада, вопрос о допуске к которой будет решать Международный олимпийский комитет (МОК).

«Мы работаем, мы не выведены за пределы этих организаций, коммуникация есть, Ассоциация лыжных видов спорта получает все документы от них, нам отвечают на наши письма и так далее.

Но, наверное, олимпийским видам спорта, международным федерациям сложнее принимать решения, потому что они все должны находиться под МОК. И как МОК решит, так и делают.

Я знаю, что сейчас переговоры, в том числе и со стороны нашего президента FIS, велись с представителями МОК о допуске российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе к следующему сезону, чтобы, возможно, были какие-то лицензии заработаны на Олимпийские игры.

Но я уверена, что следующие Олимпийские игры с флагом и гимном нам никто не предложит», – сказала президент Федерации лыжных гонок (ФЛГР) Вяльбе .

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