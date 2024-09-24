Лыжница Степанова о переходе Деанджело в СКА: «Где наш лыжный Ротенберг? Ау, кто там сомневается, что при правильном подходе в Россию можно завести и Нортуга?»
В частности, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова прокомментировала новость о хоккеисте НХЛ Энтони Деанджело. Американец перешел в петербургский СКА, главным тренером которого является Роман Ротенберг.
«Завидовать будем, товарищи! Вот как профессиональный спорт должен работать в 2024-м – лучшие будут приезжать к нам, для лучших созданы условия, чтобы приезжали, лучшие отработают свои контракты.
Ау, кто там сомневается, что при правильном подходе в Россию можно завести и Нортуга с его Janteloppet? Где наш лыжный Ротенберг?» – написала Степанова в своем телеграм-канале.
Петтер Нортуг – норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира.
Степанова считает, что Нортуга можно пригласить экспертом на турниры: «Заверяю, через 3-4 года все забудут о ЧМ и будут ломиться на «Кубок России имени Нортуга»
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