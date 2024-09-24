Педан о Деанджело в СКА: «Тони не владеет русским языком – поможем, первые слова будут хоккейными, точно не мат»

Андрей Педан готов помочь Энтони Деанджело с изучением русского языка.

– Мы познакомились с Деанджело , перекинулись парой слов, но времени для тесного общения пока не было. Спросили, как он долетел, как обстановка, как город.

Простые вопросы были, потому что он вообще первый раз в России. В свободном режиме все с ним поздоровались. Главный тренер показал ему раздевалку.

Все ребята готовы ему помочь адаптироваться. Но Тони не владеет русским языком, поэтому с этим поможем.

– Каким словам будем его учить?

– Точно не мату. Первые слова будут хоккейными: «пас», «открыт» и так далее, – сказал защитник СКА Андрей Педан.

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