Педан о Деанджело в СКА: «Тони не владеет русским языком – поможем, первые слова будут хоккейными, точно не мат»
Андрей Педан готов помочь Энтони Деанджело с изучением русского языка.
– Мы познакомились с Деанджело, перекинулись парой слов, но времени для тесного общения пока не было. Спросили, как он долетел, как обстановка, как город.
Простые вопросы были, потому что он вообще первый раз в России. В свободном режиме все с ним поздоровались. Главный тренер показал ему раздевалку.
Все ребята готовы ему помочь адаптироваться. Но Тони не владеет русским языком, поэтому с этим поможем.
– Каким словам будем его учить?
– Точно не мату. Первые слова будут хоккейными: «пас», «открыт» и так далее, – сказал защитник СКА Андрей Педан.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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