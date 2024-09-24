Толчинский о Деанджело: «У него шикарная техника, будет часто попадать в хайлайты, радовать болельщиков СКА. Мы вместе играли в юниорской лиге Онтарио»

Сергей Толчинский рассказал, как познакомился с Энтони Деанджело в 2014 году.

Ранее СКА обыграл «Авангард » (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Свалилась ли у вас гора с плеч, когда вы забили во втором матче подряд? Перед этим у вас в шести играх не было заброшенных шайб.

– Конечно, напряжение всегда присутствует. Может, его не видно, но в голове ты сам себя накручиваешь. Тем более на старте сезона, когда так долго не забиваешь. И вообще не набираешь очки.

Да, напряжение было. Но слава богу, наконец‑то шайба зашла в ворота «Торпедо». Немножко подотпустило, и в матче с «Авангардом» мне хотелось уже кайфануть от хоккея.

– Вы встретили Тони Деанджело в СКА как старого знакомого?

– Мы знакомы уже 10 лет – с 2014 года, когда вместе играли за клуб «Су‑Сент‑Мари Грейхаундс». Это юниорская лига Онтарио. Его обменяли к нам в середине сезона.

Да, мы хорошо тогда играли вместе. Сейчас друг с другом немного пообщались. Нам есть что вспомнить. Было приятно вновь увидеть Тони.

– Деанджело сказал, что советовался с вами перед подписанием контракта. Что вы ему рассказали?

– Да ничего такого. Мы чуть попереписывались. Он спросил, что я думаю о его возможном переходе. Я сказал, что ему здесь точно все понравится. И организация здесь отличная. Можно даже не сомневаться!

– Какого вообще защитника получает СКА и наша лига?

– Деанджело уже в 20 лет был невероятным! Мы с ним даже наравне шли по бомбардирам. Но ведь он – защитник! А я в том сезоне набрал 95 очков. Очень умный, мастеровитый игрок.

У него шикарные техника, катание. Все при нем. Защитник атакующего плана. Он будет часто попадать в хайлайты и радовать болельщиков не только СКА, но и всех, кто смотрит хоккей.

Это отличное усиление не только для нас, но и для лиги в целом, – сказал форвард СКА Сергей Толчинский.