Степанова считает, что Нортуга можно пригласить экспертом на турниры: «Заверяю, через 3-4 года все забудут о ЧМ и будут ломиться на «Кубок России имени Нортуга»

Вероника Степанова предложила пригласить Петтера Нортуга в Россию как эксперта.

Ранее олимпийская чемпионка Степанова порассуждала о том, как сделать лыжные гонки в стране интереснее.

«У меня есть и конкретное предложение: позвать в качестве эксперта Петтера Нортуга . Человека, который выиграл все, что можно, и который пользуется уважением что в Скандинавии, что в России.

Самое главное – человека, благодаря которому лыжный спорт раза в три был популярнее на пике его карьеры, чем сейчас. Потому что он умел из всего делать шоу, которое людям интересно. И сейчас пытается, даже собственные соревнования проводит «не по тем правилам», новые форматы и правила придумывает.

Но в Норвегии хватает и своих «ценителей традиционных «разделок», гнобят они Петтера! Давайте пригласим его – высококлассные футболисты, хоккеисты, волейболистки и тренеры ведь и сейчас к нам едут, правда?

И давайте развяжем ему руки. Я вас заверяю, через три-четыре года все забудут о чемпионатах мира и будут ломиться на «Кубок России имени Нортуга». И ничего в этом такого нет, говорю как человек, выросший практически на берегу Берингова моря. Напомнить, откуда родом патриот России Витус Ионассенович был?» – написала Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».

Нортуг – 13-кратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион из Норвегии, он завершил спортивную карьеру в 2018 году.

Степанова о лыжных «разделках»: «Как зритель скажу: смотреть их абсолютно невозможно. Скучно, ничего не понятно! Зритель во мне побеждает спортсмена»