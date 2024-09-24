СКА – это наш «Челси»: покупает все, что блестит

И будет покупать.

В каждом виде спорта есть клуб, который стремится не столько победить, сколько купить победу. И нет, не в конспирологическом смысле этого слова, а в самом прямом.

В российском хоккее имя такому клубу – СКА .

Пока остальные команды КХЛ выстраивают баланс изнутри, СКА уже выскочил на трансферный рынок. Петербуржцы подписали Энтони Деанджело – защитника, который всю предыдущую карьеру, в том числе прошлый сезон, провел в НХЛ.

Праворукий защитник – естественная потребность любой команды. Обладатель редкого хвата добавляет вариативности прежде всего в большинстве и атаке в целом, но и в других ситуациях приносит пользу самим своим присутствием.

Три наиболее дефицитные позиции среди российских игроков:

1. Центральный нападающий

2. Атакующий защитник

3. Праворукий игрок

Найти праворукого атакующего защитника – это не просто задача со звездочкой, все сложнее. Богатый «Авангард» подбирал нужного человека два года – и не сказать, что сорвал куш. Генменеджер и тренер Антон Курьянов подписал Павла Коледова на 55 млн рублей. Защитнику 30 лет, в прошлом сезоне он набрал всего 11 (6+5) очков за «Салават Юлаев».

«Ты смотришь рынок праворуких защитников – а их там вообще нет, – объяснял Курьянов. – Нам не из кого было выбирать. На нападающих ценник упал, потому что без работы сидит три пятерки. А среди защитников с правым хватом были свободны трое: Коледов, Зборовский в статусе ОСА и еще один неочевидный вариант».

У СКА не было таких проблем с праворукостью обороны, как у «Авангарда». В межсезонье остался Артем Земченок и пришел Никита Зайцев. Но довольно скоро стало очевидно, что их и еще семи защитников не хватает (а Земченок еще и травмировался).

Петербуржцы занимают 13-е место в лиге по общему количеству пропущенных шайб (22). Они же и предпоследние по нейтрализации меньшинства: соперники СКА реализуют каждое третье удаление (8 из 25 попыток).

Степан Фальковский и Александр Никишин – только двое из девяти защитников СКА набрали больше одного очка. Еще у пятерых – вообще ноль.

Чтобы исправиться, Питер прибегнул к излюбленному правилу клубов-олигархов: не можешь вырастить игрока, не можешь разглядеть талант в молодом или вдохнуть вторую жизнь в опытного – купи. Не думай, если чего-то не хватает, – просто купи.

Купи. Купи. Купи.

По такому принципу в СКА оказались как минимум 6 человек – звезд лиги, лидеров в своих прежних командах. И вот что происходит с ними сейчас.

● Никита Серебряков, герой «Адмирала»-2022/23, пропустил 2 шайбы с 10 бросков в стартовом матче сезона против «Металлурга» (4:5 ОТ) и был заменен. Позднее главный тренер Роман Ротенберг сообщил, что вратарь выбыл из-за микротравмы, хотя ничего не сказал о ней на пресс-конференции. Серебряков вернулся лишь через две недели – сделал 26 сэйвов против «Сочи» (7:4), а на следующие два матча снова попал в запас.

● Александр Никишин, серебряный призер Олимпиады-2022 и сильнейший молодой воспитанник «Спартака», ради перехода Деандежело пошел на понижение зарплаты – по сообщениям инсайдеров, с 50 до 10 млн рублей. Летом также поступил Арсений Грицюк – он пожертвовал миллионами, чтобы клуб уместил под потолком зарплат Евгения Кузнецова. Что до Никишина, то он восстановился после повреждения к 12 сентября. Сыграл 5 матчей, набрал 3 (1+2) очка. Это ключевой игрок в системе Ротенберга: средний айстайм защитника – 24 минуты.

● Никита Зайцев (пока) тоже пользуется доверием штаба – ни разу не сыграл меньше 15 минут. Но действия защитника вызывают сомнения в его звездном статусе. Только три из восьми матчей Зайцев закончил с положительным показателем полезности; против непримечательных «Сочи» и «Лады».

● Борна Рендулич, вожак «Сочи» в прошлой регулярке, начал новый сезон в тройке с Евгением Кузнецовым и Иваном Демидовым, затем трижды не попал в заявку СКА, сыграл с «Ладой» всего 7 минут и ушел в резерв на «Авангард». У хорвата 1+1.

● MVP плей-офф-2021 Сергей Толчинский и MVP плей-офф-2023 Михаил Григоренко не доиграли матч с «Металлургом» по тренерскому решению. У Толчинского – две шайбы, у Григоренко – три очка. Игровое время форвардов варьируется – от 9:50 за матч до 16:41 – но не бывает стабильным. Тренеры пробуют нападающих в разных сочетаниях, нередко – в четвертом звене.

● Не нашли место и для Михаила Воробьева, на МЧМ-2015 он центрил в звене с Кириллом Капризовым. После матча с «Металлургом» айстайм Воробьева резко снизился и теперь с трудом переходит границу 10 минут. Результативность Воробьева – 2+1.

«Проблема в комплектации, – констатировал неделю назад Никита Филатов. – Ну как ты формируешь состав, что у тебя Толчинский и Григоренко оказываются в четвертом звене без большинства. Как это вообще возможно? Когда игроки с именем, опытом, заслугами, большими контрактами, оказываются в таком положении, где они не могут себя показать».

4 вратаря, 10 защитников, 18 нападающих, 15 тренеров (в том числе по дзюдо ) – вот комплектация СКА.

Показательно, что в СКА не синхронизированы не только игроки, но руководители. «Правдивы ли слухи об интересе к Деанджело? Мы рассмотрим любого игрока, на самом деле это правда», – говорил Ротенберг 8 августа.

«Не секрет, что мы ищем праворукого защитника, который может усилить игру в обороне и атаке. На сегодняшний день я не могу вам сказать, кто это будет», – противоречил сентябрьский председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

Для некоторых представителей СКА даже согласие с самими собой становится недостижимым. На пресс-конференции, собранной специально по случаю трансфера, Ротенберг связал появление Деанджело с травмой другого защитника, хотя еще две недели назад, когда переговоры с американцем уже шли, Земченок был абсолютно здоров: «У нас Артем Земченок получил очень тяжелую травму в столкновении. Восстановление займет очень долгое время, и в этой ситуации Тони приходит на место Земченка как праворукий».

Что скажет тренер, если у Деанджело в России не сложится?

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Фото: РИА Новости /Екатерина Лызлова, Виталий Аньков, Алексей Филиппов; East News /AP Photo/Julia Nikhinson; ska.ru ; Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press