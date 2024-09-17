Депутат Свищев: «Если Клэбо действительно скучает, то пусть выступает за то, чтобы россияне были возвращены в международную спортивную семью»

Депутат Свищев призвал Йоханнеса Клэбо поддержать допуск российских лыжников.

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам из Норвегии Клэбо ранее заявил , что ему не хватает соревнований с россиянами. Сейчас они отстранены от турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Клэбо часто высказывается по поводу России неоднозначно. Когда-то он скучает, когда-то он вообще считает, что россиян не должно быть на международных соревнованиях. Он много раз высказывался, но его последнее высказывание – чистая правда. Без российских лыжников у них нет конкуренции. Норвегия там сейчас доминирует во всех дисциплинах.

Конечно, я понимаю, о чем он говорит. Если он действительно скучает, то пусть выступает за то, чтобы россияне были возвращены в международную спортивную семью. А то они нам не рады, обвиняют в допинге и других событиях, не имеющих отношения к спорту.

Сейчас Клэбо прав, поскольку без России плохо, и не только в лыжах. Наши ребята задают тон, моду и темп для развития международного спорта, – заявил бывший глава комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев .