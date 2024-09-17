Светлана Журова: «Я уверена, что слова Клэбо никак не повлияют на FIS. Возможно, наших вернут на Кубок мира, но без флага и гимна»

Светлана Журова считает, что слова Йоханнеса Клэбо не повлияют на допуск россиян.

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам из Норвегии Клэбо ранее заявил , что ему не хватает соревнований с россиянами. Сейчас они отстранены от турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Понятно, что без России лыжи и биатлон неполноценны. Иначе что, одни норвежцы останутся? Конечно, все хотят, чтобы была конкуренция. Когда одна страна побеждает, это никому не нравится. Россия же всегда создавала интригу, мы настоящая лыжная держава с огромным интересом среди болельщиков. У нас много ярких личностей, красивые и интересные девчонки-лыжницы. Это же тоже добавляет популярности.

При этом я уверена, что слова Клэбо никак не повлияют на FIS. Возможно, наших вернут на Кубок мира, но без флага и гимна. Как только закончится СВО, нас быстро вернут. Не в тот же день, но очень оперативно.

Сейчас не так важно, кто и что говорит. Многие же отмалчиваются в Европе, не все же выдерживают добросовестную конкуренцию. Кто-то действительно хочет быть лучшим среди сильнейших, а кто-то зажмется и подумает, а зачем мне нужны эти русские. Без них проще выигрывать, поэтому лучше помолчать. И ведь никто их не осудит.

Если бы все, кто хочет честной конкуренции в мире, высказались, это могло бы изменить ситуацию. Но таких, к сожалению, не так много. Раз Клэбо так сказал, то он один из таких правильных спортсменов. А есть откровенные русофобы, поэтому сложно собрать критическую массу адекватных спортсменов, чтобы поменять положение.

Все-таки речь идет про европейские страны, которые принимают решение в лыжном спорте. А они массово отправляют оружие на Украину», – сказала депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .