Егор Сорин: «Все адекватно приняли решение FIS, поэтому все готовятся к сезону внутри страны»

Сорин заявил, что российские лыжники адекватно приняли решение FIS о недопуске.

Тренер лыжной сборной России Егор Сорин сообщил, что подготовка команды к сезону проходит в рабочем режиме.

«Сбор проходит хорошо, все хорошо, все в рабочем режиме, никаких отклонений от плана у нас нет», – сказал Сорин.

«Все адекватно приняли решение FIS, поэтому все готовятся к сезону внутри страны. Конечно, у ребят по-прежнему сохраняется мотивация, так что здесь все тоже идет по плану», – цитирует Сорина «Все про спорт».