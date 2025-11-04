  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Егор Сорин: «Все адекватно приняли решение FIS, поэтому все готовятся к сезону внутри страны»
1

Егор Сорин: «Все адекватно приняли решение FIS, поэтому все готовятся к сезону внутри страны»

Сорин заявил, что российские лыжники адекватно приняли решение FIS о недопуске.

Тренер лыжной сборной России Егор Сорин сообщил, что подготовка команды к сезону проходит в рабочем режиме. 

«Сбор проходит хорошо, все хорошо, все в рабочем режиме, никаких отклонений от плана у нас нет», – сказал Сорин. 

«Все адекватно приняли решение FIS, поэтому все готовятся к сезону внутри страны. Конечно, у ребят по-прежнему сохраняется мотивация, так что здесь все тоже идет по плану», – цитирует Сорина «Все про спорт».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
logoсборная России (лыжные гонки)
logoFIS
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoЕгор Сорин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Норвежский журналист Салтведт: «FIS может летом провести новое голосование о потенциальном возвращении россиян в сезоне-2026/27»
вчера, 16:47
Лыжник Волков о недопуске: «Запретом FIS никак не огорчил тех, кто хайпит на конфликте. Эти люди, когда мы дождались вердикта, не скрывали своей улыбки»
26 октября, 09:23
Дмитрий Васильев: «Норвежцы пытаются любыми способами не допустить наших спортсменов и упрочить свое доминирование. Но мы-то знаем, чего стоят их победы»
25 октября, 13:04
Главные новости
Норвежский журналист Салтведт: «FIS может летом провести новое голосование о потенциальном возвращении россиян в сезоне-2026/27»
вчера, 16:47
Линдси Вонн: «Подхожу к Олимпиаде со спокойной душой – неважно, что произойдет. Я больше не страдаю, живу полной жизнью, и это невероятно»
вчера, 15:36
Лыжники из сборной Швеции по ски-кроссу попали в ДТП по пути на высотный сбор. Их машина перевернулась на серпантине, никто не пострадал
вчера, 12:10
Вероника Степанова: «Предлагаю прекратить зарывать голову в искусственный снег и решительно отодвинуть лыжный соревновательный сезон на 2-3 недели»
2 ноября, 19:31
«Мы не будем припадать к ноге только потому, что вы грозите нам отлучением от своего извращенного мира». Захарова о санкциях против российского спорта
1 ноября, 15:24
Вик Уайлд о недопуске россиян: «Действия FIS смотрятся очень по-детски. Если люди хотят вести себя как дети, я не буду играть в эти игры»
1 ноября, 14:30
Губерниев о желании возглавить ФЛГР: «В этом вопросе ничего не изменилось. Готов собрать денежные средства и все остальное в кулак и триумфально выиграть выборы»
1 ноября, 14:09
Бородавко о трансляции Олимпиады: «Нужно уважать мнение каждого. Кто хочет, тот будет смотреть, кто нет — это его выбор»
31 октября, 16:08
Губерниев о недопуске лыжников: «Я ждал высказываний Вяльбе по этому поводу, а их все нет и нет. Сейчас она может разве что сказать, что устала и уходит»
31 октября, 16:01
Вяльбе о показе Олимпиады: «Если для этого нам нужно потратить деньги, я против. Если же можно сделать это бесплатно, почему нет»
31 октября, 15:54
Ко всем новостям
Последние новости
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
19 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
9 августа, 09:25