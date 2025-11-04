Егор Сорин: «Все адекватно приняли решение FIS, поэтому все готовятся к сезону внутри страны»
Сорин заявил, что российские лыжники адекватно приняли решение FIS о недопуске.
Тренер лыжной сборной России Егор Сорин сообщил, что подготовка команды к сезону проходит в рабочем режиме.
«Сбор проходит хорошо, все хорошо, все в рабочем режиме, никаких отклонений от плана у нас нет», – сказал Сорин.
«Все адекватно приняли решение FIS, поэтому все готовятся к сезону внутри страны. Конечно, у ребят по-прежнему сохраняется мотивация, так что здесь все тоже идет по плану», – цитирует Сорина «Все про спорт».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости