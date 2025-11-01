  • Спортс
  • «Мы не будем припадать к ноге только потому, что вы грозите нам отлучением от своего извращенного мира». Захарова о санкциях против российского спорта
21

Мария Захарова назвала аморальными требования к российским спортсменам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о санкциях против российского спорта.

На данный момент Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендует федерациям допускать россиян до соревнований только в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики. При этом в отдельных видах спорта россияне по-прежнему отстранены от участия.

– Как вы считаете, когда российский спорт вернется на международную арену с флагом и гимном?

– Очень многое зависит от нашего восприятия и убежденности. Можно вечно жить так называемыми западными нарративами. Они нам подкидывают, и мы как бы соглашаемся.

Если мы подразумеваем под мировым спортом исключительно МОК, то тогда действительно мы будем жить в парадигме преследования только этой цели. А если мы посмотрим, что мировой спорт – это не только олимпийское движение. Оно мощное, мы очень много как страна на протяжении десятилетий вкладывали в него, но это не единственное, на чем сошелся клином белый свет.

Есть другие возможности. Это большой подвиг нашей страны, которая показала за последние годы, что да, мы всегда были за мировое олимпийское движение. Но извините, если вы сошли с ума, если вы предлагаете нам отказаться от нашей сути, если вы готовы придумывать новые критерии, в рамках которых люди должны отказываться от пола, самой своей сути, то минуточку, мы переждем, пока вы переболеете. А сами мы организуем другие виды и возможности соревнований.

Конечно, это сложно и не каждая страна может это позволить. Наша страна это сделала. Мы не говорим, что мы не хотим участвовать в Олимпийских играх, но говорим о том, что под теми наставлениями, давлением и абсолютно аморальными требованиями, под которые нас хотят подставить, мы этого делать не будем. Мы будем работать, ждать, когда у них там изменится. Мы будем влиять на эту ситуацию, доказывать нашу правоту через арбитражи, международные организации, публичную сферу.

Но мы не будем класть на алтарь чьих‑то болезненных интересов не только наше достоинство, но и вообще нашу суть. Нельзя отказываться от того, кем нас создавали, только для того, чтобы тебя пустили в некое великосветское общество. Таким примеров было немало, и надо бороться. Мы не должны ломаться.

Я прекрасно понимаю, что такое тренировки, жизнь, посвященная спорту. Это величайший подвиг личный тех спортсменов, которые выстояли сейчас, участвовали в соревнованиях, но при этом говорили о том, что это ненормально.

Очень важно, что наша страна показала возможности для проведения Игр БРИКС, Игр будущего. Мы показали, что в этом мире больше рабов не ждите, не будем мы припадать к ноге и целовать ваши ботинки только потому, что вы грозите нам отлучением от своего извращенного мира. Будем требовать уважения к себе, – сказала Захарова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
