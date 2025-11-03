  • Спортс
Лыжники из сборной Швеции по ски-кроссу попали в ДТП по пути на высотный сбор. Их машина перевернулась на серпантине, никто не пострадал

Сборная Швеции по ски-кроссу попала в ДТП на серпантине в горах.

Машина со спортсменами сборной Швеции по ски-кроссу перевернулась по пути на высотный сбор в Италию.

Как сообщает Expressen, инцидент произошел на перевале Стельвио, расположенном на высоте более 2700 метров в восточных Альпах. По маршруту проходит серпантин протяженностью 43 километра.

«Одна из машин потеряла сцепление с горной дорогой и каким-то образом заскользила назад. Не знаю точно, как это произошло, но она перевернулась. Это был несчастный случай», – рассказал член шведской сборной Давид Моберг.

Уточняется, что в автомобиле находилось несколько молодых спортсменов. Никто из них не пострадал.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Expressen
ски-кросс
logoсборная Швеции
logoсборная Швеции жен
происшествия
