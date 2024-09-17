Александр Легков: «Пусть спортсмены объединяются и доносят миру, что россиян нужно допускать к соревнованиям. Услышат ли их? Мне кажется, не сильно»
Ранее пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо сказал в интервью, что ему не хватает «напряженных поединков» с российскими лыжниками.
«Не надо было так много говорить про то, чтобы нас не допускать. Пускай скучает. Либо пусть все спортсмены объединяются и доносят миру, что россиян нужно допускать к соревнованиям.
Тогда наши приедут и будут соревноваться. Услышат ли их? Судя по политической повестке, мне кажется, не сильно. Но дорогу осилит идущий.
Я так понимаю, что если норвежцы еще более-менее лояльны, то шведы, например, против появления россиян.
Думаю, наши ребята не против будут посоревноваться со всеми и показать свой класс. Пускай они объединяются и требуют вернуть российских спортсменов», – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков.
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