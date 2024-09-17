Клэбо о российских лыжниках: «Конечно, обидно, что они не могут соревноваться. Но есть внешний фон, который пока остается неизменным»
Сборная России по лыжным гонкам отстранена от участия в соревнованиях под эгидой FIS с марта 2022 года.
– Я с ними не разговаривал, у нас всегда были проблемы с общением из-за языкового барьера.
Конечно, обидно, что они не могут соревноваться, потому что речь идет о хороших лыжниках, с которыми у нас было много классных и острых поединков. Но есть еще внешний фон, который пока остается неизменным.
Мое отношение к этому не изменилось – да, напряженных дуэлей с ними не хватает, но в то же время я понимаю, что сейчас все обстоит так, как есть.
– Что вы думаете о будущем российских лыжных гонок?
– Я не знаю, на каком они сейчас уровне, так что у меня нет ответа на этот вопрос.
На что нужно надеяться – так это на то, что боевые действия закончатся, и это должно быть в центре внимания. В этом контексте лыжные гонки занимают очень небольшое место, – сказал пятикратный олимпийский чемпион.
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