Клэбо о российских лыжниках: «Конечно, обидно, что они не могут соревноваться. Но есть внешний фон, который пока остается неизменным»

Йоханнес Клэбо заявил, что ему не хватает поединков с российскими лыжниками.

Сборная России по лыжным гонкам отстранена от участия в соревнованиях под эгидой FIS с марта 2022 года.

– Я с ними не разговаривал, у нас всегда были проблемы с общением из-за языкового барьера.

Конечно, обидно, что они не могут соревноваться, потому что речь идет о хороших лыжниках, с которыми у нас было много классных и острых поединков. Но есть еще внешний фон, который пока остается неизменным.

Мое отношение к этому не изменилось – да, напряженных дуэлей с ними не хватает, но в то же время я понимаю, что сейчас все обстоит так, как есть.

– Что вы думаете о будущем российских лыжных гонок?

– Я не знаю, на каком они сейчас уровне, так что у меня нет ответа на этот вопрос.

На что нужно надеяться – так это на то, что боевые действия закончатся, и это должно быть в центре внимания. В этом контексте лыжные гонки занимают очень небольшое место, – сказал пятикратный олимпийский чемпион.